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25.05.2021 13:44

Теперь все прозрачно

В регионах СЗФО модернизировали очистные сооружения в рамках нацпроекта
Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 112(8463)
Реализация федерального проекта "Чистая вода", призванного обеспечить россиян качественной питьевой водой из-под крана, принесла первые результаты. В Калининградской области завершается строительство сетей водоснабжения с привлечением федерального финансирования. А в Вологодской области уже реализовали четыре крупных проекта, в текущем году работы продолжатся в семи муниципалитетах.

До 2021 года федеральный проект "Чистая вода" был частью национального проекта "Экология". Сейчас он перешел в нацпроект "Жилье и городская среда", так как вопросы, связанные с питьевой водой, напрямую связаны с жилищно-коммунальным хозяйством. Но его цели принципиально не изменились.

Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости
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Необходимо существенно повысить долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. К концу текущего года показатель в среднем по стране должен составить 86,2 процента. Для этого в субъектах РФ строят либо модернизируют объекты питьевого водоснабжения и водоподготовки. В 2021-м планируется ввести в эксплуатацию более 450 станций обезжелезивания, скважин, водопроводов, водозаборов и иных сооружений.

Среди объектов федерального проекта, которые заработают в ближайшее время, - сети водоснабжения в поселке Нивенское Калининградской области. Там завершается строительство водонасосной станции, станций саночистки и обезжелезивания. Кроме того, подрядчик уложил более 20 километров водопровода. Обновленные сети обеспечат качественной питьевой водой более тысячи жителей поселка.

В Вологодской области за два года реализации федерального проекта "Чистая вода" реконструировали четыре крупных объекта. Это реагентное хозяйство на очистных сооружениях в Вологде, магистральный водовод в городе Соколе, водовод через реку Шексну в деревню Нифантово и очистные сооружения водопровода в поселке Чагода.

В текущем году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" работы продолжатся в семи муниципальных образованиях: Вологде, Соколе, Бабаево, Чагоде, Харовске, Устюжне и Белозерске. Власти заключили все контракты с подрядчиками, строители уже вышли на некоторые объекты.

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Работы по реконструкции сетей водоснабжения в вологодских городах и поселках, впрочем, федеральным проектом не ограничиваются. Еще в 2016 году по инициативе главы региона стартовала областная программа "Вода Вологодчины". За пять лет специалисты отремонтировали 19 объектов в 11 муниципалитетах.

Один из ярких примеров - ремонт реагентного хозяйства очистных сооружений в поселке Вохтога Грязовецкого района, завершившийся в текущем году. В муниципалитете проживает около семи тысяч человек, почти 80 процентов из них имеют доступ к централизованному водоснабжению. Вот только основной источник водоснабжения, река Монза, характеризуется высокой цветностью. Кроме того, очистные не модернизировали с 1974 года.

Фото: iStock
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- Конечно, за это время технологии изменились. Новое оборудование позволило полностью автоматизировать систему подачи реагентов, - поясняет директор муниципального унитарного предприятия ЖКХ "Вохтога" Александр Москвин. - Если раньше реагенты подавались вручную, то теперь за этот процесс отвечают "насосы-дозаторы", исключая человеческий фактор. Таким образом мы наладили процесс автоматической подачи реагентов в зависимости от качества исходной воды и обеспечили ее качество на выходе.

Местные жители - а потребителями чистой воды стали почти пять тысяч человек - уже оценили результаты реализации проекта. Ранее воду, которая идет из-под крана, отличали темный цвет и сильная накипь. Сейчас она стала прозрачной. В этом году в рамках программы "Вода Вологодчины" мероприятия по улучшению качества водоснабжения запланированы в Белозерском, Вожегодском, Вологодском, Чагодощенском и Кирилловском районах.

- Улучшению качества воды на Вологодчине уделяется особое внимание, - подчеркивает первый заместитель губернатора, председатель правительства области Антон Кольцов. - Соответствующие проекты рассматриваются на градостроительных советах с участием главы региона.

Прямая речь

Максим Егоров, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ:

- Изношенность инфраструктуры водоснабжения превышает в среднем по стране 70 процентов. Именно на водоснабжение и водоотведение, согласно статистике системы мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов МКА ЖКХ, приходится большая часть происшествий в сфере ЖКХ.?Пристального внимания требует также и экология Волги.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Вологодская область СЗФО Калининградская область СЗФО Карелия СЗФО Ленинградская область

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