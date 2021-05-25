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25.05.2021 12:52

Свои среди чужих

В Заполярье предлагают ввести квоты на привлечение малого бизнеса в крупные инвестиционные проекты
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 112(8463)
В Мурманской области сложилась парадоксальная ситуация: при множестве масштабных инвестпроектов здесь до сих пор нет понятного и простого механизма, позволяющего привлекать к участию в них местный малый и средний бизнес (МСБ). Например, предприниматели Заполярья не имеют возможности быстро получать полную информацию о реализуемых в регионе проектах, их сроках, контактах инвесторов, проводимых аукционах и конкурсах. Об этом заявил представитель Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области Алексей Колбасов на недавнем круглом столе, посвященном участию местных подрядчиков в закупках крупного бизнеса на Кольском полуострове.
По мнению экспертов, должна быть сформирована система поддержки субъектов МСБ в Арктике. Фото: Владимир Песня/РИА Новости По мнению экспертов, должна быть сформирована система поддержки субъектов МСБ в Арктике. Фото: Владимир Песня/РИА Новости
По мнению экспертов, должна быть сформирована система поддержки субъектов МСБ в Арктике. Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Как выяснилось, не существует "единого окна" и регионального реестра предприятий по отраслям, где крупные компании могли бы выбрать себе подрядчика. Участники заседания предложили создать такой реестр и даже ввести для крупных инвесторов обязанность привлекать к участию в своих проектах местные предприятия - например, с помощью квоты, регулирующей их долю в исполнении заказов.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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Еще одна проблема заключается в том, что МСБ остро не хватает оборотных средств для того, чтобы брать заказы и выполнять их в срок. Предприниматели заявили, что особенно остро стоит вопрос авансовых платежей по подрядам. Не все инвесторы готовы выплачивать такой аванс, а брать для этой цели кредиты в банках мешает их запредельная дороговизна. В итоге количество малых и средних предприятий в регионе продолжает сокращаться. По данным

Мурманскстата, на 1 января 2021 года по сравнению с минувшим годом в Заполярье на 4,4 процента уменьшилось количество предприятий, занимающихся научной и технической деятельностью, на 7,7 процента - производящих электронные изделия, на 13 процентов - предприятий, выпускающих мебель, на 14 процентов - производителей одежды. Индивидуальных предпринимателей в регионе стало меньше на девять процентов.

Крупные компании предпочитают отдавать заказы не местным подрядчикам, а их конкурентам из других субъектов

Однако главная проблема для малого и среднего бизнеса в Арктике - не реестр, не авансы и уж тем более не отсутствие квот, против которых резко возражают инвесторы. Если крупные компании предпочитают отдавать заказы не местным подрядчикам, а их конкурентам из других субъектов, то это говорит о неконкурентоспособности малого и среднего бизнеса в регионе, отмечает исполняющий обязанности президента Торгово-промышленной палаты Мурманской области Андрей Ильин. Причина этого банальна до оскомины - северное удорожание, которое, по различным оценкам, составляет от 18 до 30 процентов. Это необходимо решать законодательно, на государственном уровне. Должна быть сформирована система поддержки субъектов МСБ в Арктике. Сегодня считается, что разработано достаточно региональных программ поддержки малого бизнеса. Но они аналогичны тем программам, которые действуют в других регионах - в Московской, Ленинградской, Калужской областях и на юге. Для Арктики крайне важно учитывать местные условия, которые приводят к удорожанию, и здесь необходимы иные решения, считает эксперт.

Фото: iStock
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- Есть бюджетная сфера, где государство возмещает работодателям расходы на полярные надбавки, где действует освобождение от уплаты ряда налогов, я имею в виду в первую очередь наши силовые структуры, - отмечает Андрей Ильин. - Но бизнес, который работает абсолютно в тех же условиях, что и бюджетники, этой поддержки лишен. На мой взгляд, если говорить о размещении заказов, малым и средним предпринимателям необходимы преференции для участия в конкурсах - хотя бы 25-процентное освобождение от тех или иных выплат. Например, подоходный налог снизить с 13 до девяти процентов, НДС уменьшить на пять процентов, "отщипнуть" некоторую долю от других выплат.

Эти предложения сформулированы СТПП и отправлены в федеральный центр. И подобные решения уже принимаются. Аналогичные преференции предоставляются компаниям, имеющим статус резидентов Арктической зоны РФ.?Этот статус 12 мая получила сотая по счету компания, которая намерена создать аквакультурный и туристический кластеры в Карелии. Получить данный статус может любой предприниматель, зарегистрированный в Арктике, который готов воплотить в жизнь новый инвестпроект и вложить в него минимум один миллион рублей. Недавно в Госдуму был внесен законопроект, который призван упростить его получение для малых и средних предприятий.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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