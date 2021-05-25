Авария на очистных сооружениях таганрогского водоканала унесла жизни 11 человек, еще семь пострадавших остаются в больнице. Расследованием произошедшего занимается Следственный комитет РФ, проверки организованы прокуратурой и другими ведомствами.

ЧП произошло в пятницу, 21 мая. Утром две бригады сотрудников МУП "Управление "Водоканал" города Таганрога спустились в коллектор на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. Им предстояло ликвидировать неисправность: поменять задвижку, которая перекрывает трубу с технической водой. Однако обычная процедура завершилась неожиданно: по предварительным данным, в коллекторе произошел выброс метана. Погибли 10 человек, позже еще один пострадавший скончался в больнице. 22 мая в Ростовской области было объявлено днем траура. По распоряжению главы региона на оказание помощи семьям погибших и пострадавшим из резервного фонда правительства региона выделено почти 16 миллионов рублей.

По факту случившегося под Таганрогом заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело о ЧП в коллекторе в центральный аппарат.

Собственное расследование начал Роструд. Как отмечается в сообщении ведомства, для этого создана специальная комиссия, ход расследования взял под личный контроль главный государственный инспектор труда РФ Михаил Иванков. Кроме того, Роструд инициировал проверку МУП "Управление "Водоканал" Таганрога на предмет соблюдения трудового законодательства и требований охраны труда.

Руководитель таганрогского водоканала Евгений Плетменцев назвал произошедшее в Дмитриадовке несчастным случаем. По его словам, станция перекачки, на которой производилась замена задвижки, "абсолютно безопасна и не предполагает нахождение там газа". Он также добавил, что проект работ, которые должны были выполнить сотрудники, был одобрен экспертизой.

Тем временем работники предприятия сообщили СМИ, что коллектор, который не ремонтировался более 40 лет, находится в плачевном состоянии. По их мнению, трагедию мог спровоцировать износ сетей. Также они недоумевают, почему их коллеги находились в коллекторе без противогазов и других средств индивидуальной защиты.

Сооружения механической очистки в Дмитриадовке, по официальным данным таганрогского водоканала, введены в эксплуатацию в 1983 году, сооружения биологической очистки - в 1991-м. Масштабные ремонтные работы на них не проводились. В прошлом году было принято решение о реконструкции очистных, на разработку проекта выделено 82 миллиона рублей. Согласовать его планировалось к осени 2021 года.

По словам исполнительного директора Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства "ЖКХ Контроль" Светланы Разворотневой, изношенность сетей очистных сооружений характерна не только для Таганрога.

- В некоторых регионах, в том числе курортных, на южном берегу Крыма, на Каспийском море, они вообще приказали долго жить. На самом деле у самих предприятий нет средств на их модернизацию. Из бюджета деньги почти не выделяются. Инвесторам вложения в такие изношенные мощности неинтересны, - говорит эксперт.

Она также отмечает, что одной из причин трагедии стали грубейшие нарушения техники безопасности, допущенные на предприятии.

- По оценке председателя Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Александра Василевского, сегодня как минимум 50 процентов рабочих мест в ЖКХ не соответствуют требованиям безопасности, - добавляет Разворотнева.

После случившегося в Дмитриадовке губернатор Ростовской области поручил провести на всех предприятиях ЖКХ региона тренировку персонала с отработкой мер безопасности при ремонтных работах.

Прямая речь

Светлана Разворотнева, исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства "ЖКХ Контроль":

- Трагедия в Таганроге показала, что необходимо изменить подход к охране труда в отрасли. Возможно, настало время вспомнить старую практику, когда охрана труда находилась в ведении не абстрактных трудовых инспекций, а отраслевых профсоюзов. В критических случаях они могли даже остановить работу предприятия, поставить вопрос об увольнении руководителей и работников за грубое нарушение техники безопасности и правил охраны труда.