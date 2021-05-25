В любом городе, где есть реки, набережные становятся одним из самых главных и любимых мест отдыха. Их благоустройство предусмотрено национальным проектом "Жилье и городская среда".

В Сочи реконструируют набережную на левом берегу реки Мацесты. За четыре месяца на площади более трех тысяч квадратных метров строители планируют не только благоустроить набережную, но и восстановить старую тропу, отремонтировать ограждение автомоста и выполнить берегоукрепительные работы в русле.

"Обновленная прогулочная зона позволит комфортно добираться из Мацесты к морю, - отметил глава Сочи Алексей Копайгородский. - Мы обсуждали проект благоустройства с местными жителями". Уже завершены два этапа реконструкции. Третья очередь проектирования по муниципальной программе "Формирование современной городской среды" участвует в федеральном рейтинговом голосовании, которое сейчас активно проходит.

Если она наберет большинство голосов, пройдет третий этап масштабной реконструкции. Также будут обустроены тротуары, велодорожки, проложена сеть беспроводного доступа в интернет, смонтирована система видеонаблюдения.

Уникальность проекта в том, что он состыкует набережную реки Мацесты с городским терренкуром. Сочинцы и курортники смогут пройти пешком или проехать на велосипеде более семи километров. "Наконец-то мы сможем гулять всей семьей, не выезжая из родного микрорайона", - говорит мама троих детей Евгения Куклина.

К 18 августа новый вид должна приобрести набережная города Камышина. Правда, пришлось убрать несколько деревьев, но уже решено провести компенсационную посадку. Только в парковой зоне после завершения строительных работ посадят более 200 кленов, катальп, ясеней. На набережной должны появиться променад, спортивные и детские площадки, тротуары и велодорожки, "сухой" фонтан и кафе.

В этом году начнут проектировать причал в Камышине, чтобы там могли швартоваться круизные теплоходы любого класса

А в Башкирии жители города Мелеуза прекрасно помнят, как еще год назад выглядела набережная реки Мелеузки. Здесь был настоящий пустырь. Теперь есть не только пешеходные дорожки и удобные беседки, но и безопасные спуски к воде, детские и спортивные площадки и даже мини-стадион с футбольным полем.

Как уточнили в администрации Мелеузовского района, в прошлом году в рамках нацпроекта была благоустроена территория вдоль дворца спорта, а в этом - завершаются работы в центре города, где возводятся новая сцена и амфитеатр.

"У нас теперь современная набережная! На ней тихо, спокойно! Ждем, когда набережную полностью достроят. Обещают, что будет не хуже, чем в Европе", - рассказала "РГ" жительница Мелеуза Гульшат Бикбулатова.