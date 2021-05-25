Крупнейшие мировые судоходные компании участвовали в ярмарке вакансий в "Ушаковке"

В Государственном морском университете имени адмирала Ф. Ф. Ушакова прошла крупнейшая в регионе и уже ставшая традиционной ярмарка вакансий. Представители предприятий морской отрасли, администраций городов и районов, градообразующих компаний, правоохранительных органов собираются в стенах "Ушаковки" не только ради высококвалифицированных кадров, но и для того, чтобы обсудить основные тенденции на рынке труда и те компетенции, которыми должны обладать нынешние выпускники, чтобы быть конкурентоспособными.

Инициатором ярмарки выступает Федеральное агентство морского и речного транспорта. И вот уже третий год университет служит площадкой для сотрудничества ведущих организаций отрасли и потенциальных работодателей. В этот раз заявку на участие подали около 40 предприятий. Если говорить о морских компаниях, то они входят в пятерку крупнейших в мире. Среди них - ЗАО "Балтик групп интернешнл Новороссийск ЛТД", "Коламбия Шипменеджмент ЛТД, Кипр", ООО "СКФ Менеджмент Сервис". Большинство предприятий сотрудничает с вузом не первый год и даже не первое десятилетие. О выпускниках, уровне их знаний, квалификации им известно все, ведь нынешние руководители многих компаний и сами в прошлом курсанты университета.

"Уровень подготовки в университете всегда был высок, и эта планка с годами не снижается, а поднимается. Суда становятся сложнее, а значит, требования к тем, кто ими управляет, уже гораздо серьезнее, - отмечает директор "Коламбия Шипменеджмент ЛТД, Кипр" Сергей Панюшкин. - Если ты решил стать капитаном, нужно постоянно совершенствоваться, расти как профессионал".

Возможность напрямую пообщаться с потенциальными работодателями была у курсантов во время дискуссии. Вопросы были самые разные: насколько лояльно на предприятиях относятся к тем сотрудникам, которые и учатся, и работают, как правильно составить резюме, чтобы его заметили, оплачивается ли практика. Будущие судоводители и механики интересовались, тяжело ли из-за пандемии оформить визы, сколько кадетов компании возьмут на практику, что является решающим при отборе.

Большинство руководителей сошлись во мнении, что красный диплом "Ушаковки" - самая лучшая рекомендация. Но обратили внимание и на то, как меняются тенденции на рынке труда, как подтягиваются в плане уровня подготовки морских специалистов Индия и Китай. Курсантам дали понять, что без знания английского языка о карьерном росте говорить не приходится, ведь работать предстоит в интернациональных экипажах.

Со своей стороны руководство вуза обсудило взаимодействие с работодателями в современных условиях.

"Есть ли потребности в целевом обучении? Какие планы здесь у предприятий? Как улучшить сотрудничество с действующими работниками предприятий в вопросах реализации основных образовательных программ (речь идет о преподавании в вузе и прохождении практики)? - вот тот спектр вопросов, которые мы подняли, - пояснил проректор ГМУ имени адмирала Ф. Ф. Ушакова Евгений Хекерт. - Кроме того, говорили о наиболее актуальных отраслевых научно-исследовательских работах, содержании программ ИПК именно для сотрудников предприятий и еще о многом другом".

После завершения ярмарки вакансий у вуза появилось восемь новых договоров, в том числе с такими предприятиями, как Анапский и Сочинский аэропорты, ООО "КСК" (предприятие входит в ООО "ДелоПортс", стивидорный актив Группы компаний "Дело"). Многое почерпнули для себя и сегодняшние курсанты. Они услышали главное - на предприятиях отрасли их ждут и им всегда рады.