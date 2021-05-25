Крым попросил вернуть республику в программу льготного автокредитования

В 2021 году Крым выпал из федеральной программы льготного автокредитования. Два банка, выдававшие заемные средства по льготной процентной ставке с господдержкой, не вошли в топ-25 финансовых организаций, соответствующих требованиям Мипромторга РФ. Согласно подсчетам дилеров, продажи автомобилей на полуострове упали в четыре раза относительно емкости рынка.

Депутат парламента Крыма Ирина Ларионова узнала об акции на покупку автомобилей Nissan в соседнем с Крымом регионе из рекламы и решила воспользоваться такой возможностью. Дилер предлагал в мае автомобили этой марки по льготной ставке кредитования - три процента годовых со сроком погашения два года. Увы, попытка купить машину оказалась тщетной.

- Сначала я попыталась зарегистрироваться на сайте продавца, - рассказала крымчанка. - Но там даже нет такого субъекта, как Республика Крым. Тогда я связалась с ними по телефону, однако, как только говоришь, что ты из Крыма, там словно зависает компьютер. Уже неделю мы находимся на стадии бесплодных переговоров.

Такая ситуация знакома многим крымчанам. Количество официальных дилеров на полуострове за последние годы сократилось с 40 до шести. При этом даже российские автопроизводители предпочитают не афишировать свое присутствие в республике, опасаясь санкций. Подобное сужение рынка по подсчетам автодилеров уже привело к сокращению примерно 1200 рабочих мест и уменьшению налоговых поступлений в бюджет республики на 700 миллионов рублей. Кроме того, в Крыму не работает программа trade-in с господдержкой. Например, при покупке нового грузовика КамАЗ в рамках этой программы приобретатель экономит до 300 тысяч рублей, а легковой Hyundai Solaris - до 60 тысяч рублей. Автодилеры подсчитали, что при расчетной емкости крымского рынка автомобилей на уровне 27 000 машин в год сейчас в республике продают не более 8500 авто.

- Ситуация действительно достаточно сложная, потому что жители Крыма, в отличие от жителей всей страны, лишены возможности получать льготные кредиты на покупку автомобилей, - констатирует руководитель дилерского центра Михаил Смолянов. - Мы даже не говорим, что хотим 25 процентов скидки, как на Дальнем Востоке, мы просто хотим, чтобы наши жители имели возможность кредитоваться.

Еще в прошлом году на полуострове действовали федеральные программы льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Во многом благодаря этому за год в республике было выдано свыше 4200 автокредитов. Из них более 3600 - на новые автомобили. Доля кредитов с господдержкой за минувший год в Крыму составила 63 процента. В регионе 40-45 процентов авто продавались в рамках кредитных программ. Таким образом, каждый четвертый новый автомобиль покупали в кредит с господдержкой по низкой процентной ставке. Однако даже в этих условиях средний показатель субсидирования по льготным программам в России на одного жителя составлял 139 рублей, а в Крыму этот же показатель равнялся 96 рублям - на 31 процент меньше.

В 2021 году Минпромторг РФ, регулирующий федеральную программу льготного автокредитования, ужесточил требования к банкам, претендующим на участие. Два крымских банка, выдававшие автокредиты, в программу не вошли. Автокредитование на полуострове полностью не прекратилось, но продолжать его стало труднее и банкам, и самим крымчанам.

- Сейчас лимит средств, предусмотренных для господдержки льготного кредитования, делится между банками-участниками в зависимости от числа выданных кредитов в прошлом году. Понятно, что мы будем не в равном положении. Мы предлагали выдавать лимитированные средства в зависимости от количества жителей региона, - говорит вице-президент РНКБ Николай Билан. - Сегодня даже без господдержки количество выданных кредитов у нас сопоставимо с тем, что было при субсидировании из бюджета. Но, разумеется, при господдержке было бы легче.

Параллельно возникла другая проблема: из-за сокращения общего числа дилеров в Крыму возникла очередь на покупку новых авто. Только в РНКБ сейчас одобрено около тысячи заявок на автокредиты, а ждать новую машину приходится два, а то и три месяца.

- Мы поднимали вопрос о кредитовании в Крыму перед куратором республики в правительстве РФ, вице-премьером Маратом Хуснуллиным, добивались, чтобы у нас была отдельная программа кредитования, отдельные ставки, - объясняет министр финансов РК Ирина Кивико. - Но мы не затрагивали вопрос автокредитования, речь шла о других кредитах.

Теперь профильный комитет Госсовета подготовит обращение в адрес правительства РФ, чтобы Крым вернули в федеральную программу льготного автокредитования. Возможно, для крымских банков-участников программы сделают исключение, чтобы не лишать жителей полуострова возможности купить новую машину по льготной ставке. Возможно, будет найден иной механизм, позволяющий оперативно возобновить автокредитование с льготной ставкой займа.

Комментарий

Владимир Константинов, председатель Госсовета Республики Крым:

- У жителей Крыма не должно быть ощущения, что они ущемлены в правах. Мы будем использовать все доступные нам способы, чтобы изменить эту ситуацию.