На Кубани дело о засыпанной землей девочке передали в суд

Житель Динского района Краснодарского края предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности. В начале марта 2021 года мужчина при выгрузке из самосвала земляной смеси и перегноя не заметил пятилетнюю девочку. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти малолетней явилась асфиксия дыхательных путей инородными массами.

- Во время выгрузки во дворе рядом с грузовиком гуляла 5-летняя дочь хозяина дома. Фигурант не убедился в отсутствии в зоне выгрузки посторонних лиц, в результате чего выгружаемая земляная смесь засыпала ребенка.

Как сообщалось, 2 марта в станице Старомышастовской мужчина привез на КамАЗе земляную смесь для удобрений на территорию частного домовладения. После того, как он разгрузил машину, жильцы дома заметили пропажу своей дочери. Спустя несколько минут ее обнаружили под грудой земли уже бездыханной.