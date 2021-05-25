На Кубани школьники без прав устроили ДТП на двух мотоциклах

В Кореновском районе Кубани два школьника, одному из которых исполнилось 16 лет, а другому - 13, на мотоциклах устроили ДТП, в результате которого четыре человека получили разные травмы и были доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

Инцидент произошел накануне вечером в хуторе Пролетарском. Там 16-летний школьник на мотоцикле WELS YD 250-4 без регистрационного знака вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с другим мотоциклом - "Мотоланд ZS125-A", под управлением 13-летнего мальчика.

"В результате ДТП, водители мотоциклов и их пассажиры - школьники 15-ти и 14-ти лет были доставлены в больницу с различными переломами, ранами, сотрясением головного мозга и закрытыми черепно-мозговыми травмами, - сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД МВД России по Краснодарскому краю. - Виновник аварии не получал водительского удостоверения, как и второй водитель мотоцикла - учащийся шестого класса".

Сейчас полиция работает со школой, где учатся участники ДТП. В отношении 16-летнего подростка, который по закону уже может отвечать за свои действия, составлены административные протоколы. Остальные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Также административные штрафы выписаны родителям 13-летнего школьника, управлявшего мотоциклом.

Кроме этого, родители несовершеннолетних водителей будут привлечены к административной ответственности за передачу управления мотоциклами подросткам, которые не имели на это права.