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25.05.2021 13:35

Дом с видом на море

Недвижимость в курортных районах за год подорожала на треть
Текст: Елена Гриценко
Российская газета - Экономика Юга России № 112(8463)
Ограничения из-за пандемии и закрытие границы привели к перезагрузке рынка загородной недвижимости: спрос на нее начал резко расти в прошлом году и продолжает сейчас. Растут и цены. В целом в России загородные дома за год подорожали на 18 процентов, а в курортных регионах - на треть.

По данным Центрального информационного агентства недвижимости (ЦИАН), средняя стоимость дома в РФ сейчас составляет 7 миллионов рублей против 6,1 миллиона в мае 2020 года.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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На юге России, где загородное жилье в целом подорожало на 22,3 процента, чемпионом ожидаемо стал Краснодарский край: цены на дома за год здесь выросли почти в полтора раза (47,9 процента). На втором месте Севастополь - рост на 31 процент.

"Дома приобретаются как для постоянного проживания, так и для поездок на лето. Аналогичная ситуация характерна для Ставропольского края, где особой популярностью пользуются Кавказские Минеральные Воды, а также Крыма и Республики Алтай. В среднем дома в курортных регионах подорожали за год на треть", - говорится в исследовании ЦИАНа.

При этом дома все равно дорожают медленнее квартир, на которые распространяется действие подогревающей рынок льготной ипотеки. А поскольку загородный сегмент медленнее растет в цене, дома в пригородах все чаще становятся актуальной альтернативой для решения жилищных вопросов, отмечают аналитики.

Такая ситуация ведет не только к подорожанию готового жилья за городом, но и к заметному росту индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Сегодня в этом сегменте вводится в эксплуатацию 55 процентов всего жилья в России. Такой показатель впервые достигнут по итогам первого квартала 2021 года. Ранее на протяжении долгого времени доля ИЖС держалась на уровне 41 - 43 процентов. В 2020 году она составляла 48 процентов.

Популярность индивидуального строительства и спрос на земельные участки выросли, в том числе из-за ограниченности предложения готового загородного жилья. К тому же самые ликвидные варианты оказались быстро распроданы на фоне ажиотажного спроса в 2020 году. Также на ситуацию повлияла льготная семейная ипотека на строительство индивидуального дома: теперь приобрести земельный участок можно с помощью льготного кредита по ставке до шести процентов (при условии заключения договора подряда со строительной компанией или ИП).

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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При этом в структуре предложения на рынке загородной недвижимости (в целом в РФ) земельные участки немного уступают готовым домам (42 против 56 процентов). По данным аналитиков, за год структура предложения практически не изменилась, а вот количество предлагаемых к продаже домов и участков для ИЖС выросло на фоне повышенного спроса.

- Рынок загородной недвижимости, лишенный ранее повышенного внимания, становится все более популярным. Об этом свидетельствует увеличение активности как покупателей, так и продавцов. По сравнению с пиковым периодом 2020 года показатели меньше, однако на фоне допандемийных 2018 - 2019 годов динамика положительная, - отмечает Алексей Попов, руководитель аналитического центра ЦИАНа. - Максимальный прирост - в регионах с высокой платежеспособностью населения и на курортах, которые стали пользоваться повышенным спросом в связи с удаленным форматом работы и неопределенной ситуацией с туристическими поездками.

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