Путин рассказал об укреплении потенциала ядерной триады

Вооруженные силы получают современное оружие и технику, укрепился потенциал ядерной триады, заявил президент на совещании по оборонной тематике в Сочи.

"В армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники", - отметил Владимир Путин. "Серьезно укрепился и потенциал ядерной триады", - сказал он.

"Расширены боевые возможности военно-морского флота, в том числе за счет кораблей с крылатыми ракетами "Калибр". На заключительной стадии госиспытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система "Циркон"", - сообщил Верховный главнокомандующий.