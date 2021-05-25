Симферополь и Ялту предложили соединить канатной дорогой

Членам комитета по строительству и транспорту Госсовета Крыма представлен проект строительства уникальной 53-километровой канатной дороги Симферополь-Ялта, которая может стать удобной и привлекательной для туристов альтернативой существующей автодороге. Об этом сообщил председатель комитета парламента Леонид Бабашов, уточнив, что кажущийся фантастическим на первый взгляд проект может быть реализован "при наличии инвестора и поддержки властей".

- По словам представителей завода-производителя, их канатная дорога не только снимет транспортную нагрузку, но и станет магнитом для туристов, ведь линия пройдет через горы и леса ЮБК, - рассказал Леонид Бабашов. - Если говорить о технике - тут тоже интересно. Между опорами, поддерживающими канаты, может быть расстояние до трех километров, в то время как у обычной канатки это максимум один километр.

Кабины канатки будут вместительными и смогут перевозить до 35 пассажиров. Транспортная система, которая будет начинаться в аэропорту Симферополь и заканчиваться на горе Джады-Бурун, будет самоходной, а ее огромные опоры можно использовать еще и для установки ветряков. Это сможет повысить срок окупаемости и рентабельность проекта.

Как уточнил Бабашов, пока это всего лишь интересное предложение, поддержанное многими депутатами. А вот удастся ли его реализовать - зависит от того, найдут ли производители инвестора.

Существующая сейчас на Южном берегу Крыма канатная дорога Мисхор - Ай-Петри построена в 1988 году и позволяет за 15 минут подняться на высоту 1153 метра, где можно любоваться потрясающими видами Ялты. Между средней и верхней станциями канатки протянут уникальный безопорный пролет протяженностью 1670 метров и с углом подъема возле гор 46 градусов.

Вторая канатка протяженностью 600 метров Ялта - Горка построена в 1967 году и протянулась над центром города-курорта. Поездка по маршруту занимает 12 минут.