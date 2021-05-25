Нефтяная отрасль Калмыкии оказалась рассадником коррупции и многомиллиардных хищений. Так охарактеризовал ее глава республики Бату Хасиков в своем видеообращении к жителям республики. Поводом для него стала сложившаяся в Черноземельском районе непростая ситуация, в которой еще предстоит разобраться компетентным органам.

Именно здесь недавно произошла громкая история с попыткой рейдерского захвата нефтедобывающих предприятий, о которой писала "РГ" ("Российская газета" - "Экономика Юга России" N 98 от 6 мая 2021 г.) По версии следствия, злоумышленники представили подложные документы в элистинскую инспекцию налоговой службы и силовым путем, при поддержке одного из охранных предприятий, незаконно проникли на производственную базу. Шестеро обвиняемых были заключены под стражу, а история дерзкого захвата получила широкий резонанс.

Но это лишь часть большой и застарелой проблемы. Как отметил Бату Хасиков, если раньше нефтедобывающее предприятие "Калмнефть", принадлежавшее республике, обеспечивало до половины доходов регионального бюджета, то после перехода компании в частные руки, переименования и перерегистрации (сейчас де-юре в районе действуют три компании), налоги в республиканский бюджет поступать перестали. В 2019 году налоговая служба подала заявление о банкротстве одного из местных предприятий в республиканский арбитражный суд. Рассмотрение заявления переносилось 19 раз, на это ушло два года. Задолженность компании по налогам выросла с 1,6 до четырех миллиардов рублей. Были заведены уголовные дела, а собственники компании находятся в международном розыске.

- Сложившуюся ситуацию в нефтяной сфере Калмыкии нужно менять в корне. Калмыкия - регион с доказанной, но до конца не исследованной промышленной нефтегазоносностью. И в 2020 году впервые за 30 лет в нашей республике начался масштабный поиск нефти и газа, - отмечает глава региона.

Калмыцкая нефтянка, действительно, может оказаться довольно перспективной и чрезвычайно важной для небогатой степной республики отраслью. И возможно, именно поэтому обострился давний налоговый конфликт. Впрочем, отрасль уже стала источником не только экономической, но также экологической и социальной напряженности.

- До нового года мы худо-бедно, с задержкой, но все-таки получали зарплату. Потом все изменилось. Мне, например, зарплату не платят уже пятый месяц, - рассказывает главный инженер одного из предприятий отрасли Андрей Гришковец. - Нормального снабжения тоже не было. А ведь нефтедобывающие объекты, на которых мы работаем, находятся в полустепи-полупустыне, туда нужно завозить воду и продукты. Зато на базах появлялись непонятные личности, которые вывозили нефть... В общем, мы начали забастовку. Меня выбрали представителем трудового коллектива, который обратился к республиканским властям, в следственный комитет, прокуратуру и трудовую инспекцию.

По его словам, из-за такой активности в его адрес даже начали поступать угрозы.

- Часть рабочих меня охраняла, но потом люди, не получающие зарплату, стали разъезжаться, и мне тоже пришлось уехать. Сейчас от коллектива в 300 - 400 специалистов и рабочих осталось, наверное, от силы с десяток человек, - говорит Андрей Гришковец.

При этом, по его словам, нефтедобывающее оборудование изношено больше чем на 90 процентов, на объектах практически нет специалистов, которые могли бы за ним следить. Но скважины стоят под давлением.

- Иногда доходило до того, что для добычи нефти из одной скважины приходилось разбирать оборудование с других. А ведь это особо опасные объекты. И сейчас уже начинаются порывы, которые даже не всегда можно обнаружить, только если чабаны в степи заметят, - рассказывает Гришковец.

Трубы от скважин к точке сбора нефти проходят по пастбищным землям и в случае крупной аварии могут нанести серьезный ущерб фермерам и предприятиям сельского хозяйствам. Между тем, как сообщают власти республики, только в мае произошло три разлива нефти на площади 250 квадратных метров.

- Мы неоднократно предъявляли иски на возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде. За все эти годы взысканная сумма составила 5,13 миллиона рублей. На днях поступило сообщение об очередном разливе нефти. А это серьезное ЧП, после которого погибают микрофлора и растения. Нужно проводить рекультивацию, убирать поврежденный слой почвы, заменять его, сеять траву. Иначе на пострадавшей земле уже ничего не растет. Тем более что в районе очень хрупкая экологическая система полупустыни, - говорит замначальника отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской области и Республике Калмыкия Хечэ Манджиев.

Сейчас нефтедобывающие объекты (а в Черноземельском районе действует около 15 скважин) охраняют сотрудники правоохранительных органов. Как пояснили в районной администрации, лицензия на добычу нефти не отозвана. Но на основании решения арбитражного суда и иска конкурсного управляющего приостановлена реализация нефтяной продукции, банковские счета заблокированы, введена процедура наблюдения. Чтобы разгрузить накопительные резервуары и не останавливать добычу, на нефтяные объекты загоняют цистерны. Но как долго это продлится, непонятно. Неясен и дальнейший статус компании, а также судьба ее сотрудников.

- Они поделились на три части. Одна небольшая группа поддерживает прежних руководителей и надеется, что все нормализуется. Другая - это уволившиеся сотрудники. Третья вообще не понимает, уволены они или нет, потому что не получили на руки никаких документов. В общем пока ситуация находится в подвешенном состоянии, - говорит глава района Виталий Крылов.

Между тем

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК по Республике Калмыкия доложить о ходе расследования уголовных дел о невыплате зарплаты сотрудникам трех компаний. Как сообщается на сайте ведомства, сотрудники не получают зарплату длительное время.