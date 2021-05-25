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25.05.2021 13:08

Полив "по науке"

В Ростовской области рассчитывают на увеличение субсидий на мелиорацию
Текст: Алена Ларина
Российская газета - Экономика Юга России № 112(8463)
В Усть-Донецком районе Ростовской области впервые с советских времен начали возрождать мелиорацию сельскохозяйственных земель. Этой весной здесь планируется оросить первые 115 гектаров, на которых выращивают зерновые и бобовые культуры.

В прошлом году местный сельхозпроизводитель с помощью безвозмездной бюджетной субсидии смог построить трубопровод на своих землях площадью 230 гектаров, а в этом году закупил дождевальные машины и оборудование для насосной станции. Воду он собирается брать из протекающей вблизи полей реки.

Фото: Из архива Дениса Моисеева
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Созданная мелиорационная система уже заработала, правда, не на полную мощность: из-за дождливой весны влаги земле пока хватает. Всего сельхозпроизводитель обрабатывает около двух тысяч гектаров. Вероятно, в будущем часть их также будет орошаться с помощью мелиорации. Нынешний урожай с 115 гектаров, к которым проведен трубопровод, покажет, насколько удачна идея возрождения полива "по науке".

- Мелиорация в районе существовала до 1990-х годов, когда работали коллективные хозяйства, потом они распались, и мелиорационная система со временем пришла в негодность, - рассказал заместитель главы районной администрации по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Николай Губачев. - Возродить былое решил один из наших предпринимателей. Уверен, за ним последуют и другие, потому что государство снова стало давать на это средства. За внедрение на своих землях мелиорации хозяйства получают денежные субсидии в размере 70 процентов от понесенных затрат.

В сельскохозяйственном Усть-Донецком районе, где семь крупных сельскохозяйственных предприятий и около 60 крестьянско-фермерских хозяйств, в основном выращивают зерновые и бахчевые культуры, которым нужен хороший полив.

В эпоху СССР здесь процветало и овощеводство, но с разрушением мелиорационной системы оно зачахло. С середины прошлого века на Дону, где лето нередко бывает засушливым, был выполнен огромный объем мелиоративных работ. Так, орошаемые площади для производства кормовых культур тогда составляли до 60 процентов, для выращивания овощей - до 15 процентов, зерновых и технических культур - до 15.

Фото: Сергей Винник/РГ
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Возрождаться искусственное орошение на Дону начало сравнительно недавно. Регион относится к зоне рискованного земледелия, поэтому установка на полях мелиорационной системы является одной из стратегических задач регионального АПК.

Как сообщили в областном правительстве, в области 220 тысяч гектаров земель, которые можно мелиорировать, а по факту поливается только 50 тысяч гектаров. Поэтому донских сельхозпроизводителей будут стимулировать вводить в оборот все больше мелиорируемых земель.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского, в этом году на мелиорацию выделено 40 миллионов рублей. В областном правительстве рассчитывают, что из федерального бюджета будут перечислены дополнительные средства на эти цели. Тем более что Ростовская область в числе традиционных лидеров по урожаю зерновых. В частности, в прошлом году на Дону собрали более 12,5 миллиона тонн зерна, это лучший результат в России.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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