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25.05.2021 11:25
Рубрика: Происшествия

В Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефти в море

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Туапсе введен режим повышенной готовности из-за разлива в акватории Черного моря нефтепродуктов. Масляное пятно обнаружено в 800 метрах от берега в районе залегания выпускного канализационного коллектора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Для ликвидации ЧП привлечено шесть плавсредств, израсходовано 1,3 тысячи килограммов абсорбента. На месте утечки нефти работает оперативная группа МЧС.

"Сотрудники Росприроднадзора города Туапсе взяли пробы воды и грунта, провели замеры воздуха, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. - Сейчас продолжаются работы по абсорбции морской акватории и береговой линии, а также на четырех участках с содержанием нефтепродуктов. Спланировано привлечение четырех водолазов ЮРПСО МЧС России для обследования глубоководного коллектора".

Мониторинг загрязненных участков Черного моря специалисты проводят с помощью беспилотных аппаратов. Всего в операции задействованы 75 человек и 22 плавсредства.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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