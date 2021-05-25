В Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефти в море

В Туапсе введен режим повышенной готовности из-за разлива в акватории Черного моря нефтепродуктов. Масляное пятно обнаружено в 800 метрах от берега в районе залегания выпускного канализационного коллектора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Для ликвидации ЧП привлечено шесть плавсредств, израсходовано 1,3 тысячи килограммов абсорбента. На месте утечки нефти работает оперативная группа МЧС.

"Сотрудники Росприроднадзора города Туапсе взяли пробы воды и грунта, провели замеры воздуха, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. - Сейчас продолжаются работы по абсорбции морской акватории и береговой линии, а также на четырех участках с содержанием нефтепродуктов. Спланировано привлечение четырех водолазов ЮРПСО МЧС России для обследования глубоководного коллектора".

Мониторинг загрязненных участков Черного моря специалисты проводят с помощью беспилотных аппаратов. Всего в операции задействованы 75 человек и 22 плавсредства.