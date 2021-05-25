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25.05.2021 13:45

В схеме не значились

Две трети рекламных щитов в Волгограде установлены незаконно
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 112(8463)
На улицах Волгограда насчитывается 934 рекламных щита, при этом только 324 из них установлены по всем правилам согласно специальной территориальной схеме. Попытки навести порядок в этой сфере пока не дали видимого результата.

- В Волгограде существует проблема наружных рекламных конструкций. В одном месте можно увидеть до пяти щитов разного размера, размещенных на разной высоте. Заметно, что системы в городе нет. Была надежда, что к чемпионату мира по футболу появится единый стиль, но не сложилось, - замечает эксперт по конкурентной политике Волгоградской торгово-промышленной палаты Валентина Бурба.

Фото: iStock
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В прошлом году региональное управление ФАС рассмотрело иск в отношении двух фирм "Дрим медиа сервис" и "Мэйн медиа", чьи рекламные конструкции отсутствовали в схеме, и признало их размещение незаконным. Предприниматели пытаются оспорить решение, сейчас оно обжалуется в Арбитражном суде Волгоградской области.

Конца хаосу пока не видно. Все рекламные щиты в Волгограде размещены на основании договоров, заключенных на пять лет в 2013 году. Но местные власти продлили все договоры до 2023 года, при этом на утвержденную схему размещения рекламных конструкций никто даже не посмотрел.

- Городские чиновники нам говорят, что "неправильные" конструкции демонтируются. Но при этом само разрешение-то не аннулируют. Значит, в любое время билборд может появиться заново. Присылают фотоотчет: на картинке щита нет. Мы выезжаем для проверки на место - он снова там стоит, - прокомментировала врио руководителя Волгоградского управления ФАС Ольга Ячменева. - Бывает, что вместо билборда установлен динамический экран. Мы запросили договор с ресурсоснабжающей организацией: там указано, что на этом месте должен стоять щит. Очевидно же, что затраты электроэнергии у плазмотрона выше. Разница ложится на бюджет Волгограда.

Проблема еще и в том, что на рынке наружной рекламы в городе весьма ограниченное количество участников, и жалобы друг на друга в этом сообществе редки. Надзорной структуре сложнее доказать в суде нарушения, когда вроде бы нет пострадавших.

Фото: Robyn Beck / AFP
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Кстати, по данным антимонопольной службы, поступления в казну от наружной рекламы составляют около ста миллионов рублей в год. Ущерб от нарушений - например, в виде тех лишних затрат на электроэнергию для плазмотронов - никто не считал. Кроме того, не учитываются имиджевые потери, которые несет город от "неправильной" рекламы.

- В Волгограде весь центр за редким исключением - территория объектов культурного наследия. Статья 35.1 закона N ?3-ФЗ вообще не допускает наружной рекламы в таких местах. Мы пытались бороться с нарушениями вместе с городской администрацией, но не нашли понимания, - резюмировал председатель совета Волгоградского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников.

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