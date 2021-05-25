Уникальную операцию на головном мозге провели врачи Волгоградской областной клинической больницы N 1. Они удалили опухоль у молодой пациентки, которая стала мамой во второй раз.

Современное оборудование помогает делать сложнейшие операции. Врачи в Томске начали применять термоабляцию. Опухоль удаляют выжиганием. Фото: Департамент здравоохранения Томской области

Уже через несколько дней волгоградка вернулась домой. Нейрохирурги смогли сделать сложнейшую операцию с помощью современного микроскопа. Благодаря оптической системе с увеличенным разрешением и глубиной резкости аппарат обеспечивает трехмерное изображение. Это помогает врачам лучше воспринимать объем и видеть больше деталей.

Новое оборудование клиника получила в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Тут же работает новая ангиографическая установка экспертного класса - хирурги уже провели первые операции с ее помощью. Аппарат оборудован 3D-станцией: построение трехмерного изображения сосудов головного мозга помогает проводить сложные вмешательства. Но это еще не все - даже при полном отключении электричества в здании ангиограф сможет автономно работать 40 минут, что позволит врачам завершить операцию.

Благодаря современному оборудованию сложнейшие операции делают и сибирские врачи. В Томске для лечения опухолей впервые начали применять термоабляцию. Патологически измененные ткани онкологи удаляют выжиганием электрическим током определенной радиочастоты.

В онкологический диспансер поступил аппарат для проведения радиочастотной внутритканевой термоабляции. Оборудование стоило 3,6 миллиона и было приобретено за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта.

Основное преимущество новой методики в том, что она позволяет лечить раковые опухоли без разреза тканей. В ходе 15-минутной манипуляции в патологическую зону внедряется небольшой электрод. Применяется кратковременная анестезия, и пациент не испытывает болевых ощущений.

- С помощью нового оборудования мы провели уже четыре операции, - рассказывает и.о. главного врача Томского областного онкологического диспансера Максим Грищенко.

Врачи отмечают, что сроки реабилитации после лечения на таком аппарате значительно сокращены. Пациент восстанавливается после термоабляции в течение суток.