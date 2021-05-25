В Екатеринбурге разработали мобильное приложение, помогающее патрулям задерживать машины нарушителей. Только за два часа цифрового фильтра на двух самых загруженных перекрестках города автоинспекторы сумели вычислить восемь водителей.

- За это время мы получили от приложения более 15 уведомлений о сомнительных авто. В режиме онайн все проверили, и там, где информация подтвердилась, автомобилистов задержали. Пятеро из них отправились в путешествие, хотя были лишены прав, в том числе за езду в пьяном виде. У троих были машины с прекращенной регистрацией, - рассказали "РГ" в ГИБДД.

На водителей без прав составили протоколы - им грозит крупный штраф или административный арест, у владельцев незарегистрированных авто забрали номера.

Мобильный цифровой софт создали в ГИБДД по Свердловской области. Работает система просто: патрульный экипаж занимает позицию недалеко от стационарного комплекса фотовидеофиксации. Как только подозрительная машина попадает в поле зрения камеры, инспектор получает сигнал на смартфон. На экране появляется снимок авто и ее номер, полицейский узнает причину, по которой машина засветилась. При этом у полицейского есть время сверить данные, отследить авто и в подходящем месте остановить для проверки.

- Мало того что программное обеспечение отслеживает поток в режиме онлайн, так мы еще можем его детально фильтровать: закачивать информацию, связанную с тем видом нарушения, которое нас интересует, - пояснил начальник центра автоматической фиксации нарушений областного ГИБДД Дмитрий Кузнецов. - Например, это могут быть машины с иностранными номерами, автовладельцы, не оплатившие штраф или передвигающиеся на авто без регистрации.

После тестирования в мегаполисе с широкой сетью видеокамер проект планируют запустить на территории всего региона. Правда, для этого софт необходимо адаптировать для работы с передвижными камерами. Тогда на любой дороге гаджет сможет вычислить нарушителя на расстоянии.