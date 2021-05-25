Какие детские лагеря Курганской области включились в программу кешбэка

В Курганской области в программу детского туристического кешбэка включились два детских загородных лагеря и два оздоровительных комплекса, еще восемь лагерей собираются присоединиться после пятого июня.

Как сообщает Ростуризм, программа стартовала в ночь на 25 мая: с этого момента все желающие смогут выбрать и купить путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и вернуть 50 процентов оплаченной суммы (но не более 20 тысяч рублей). Деньги максимум через пять дней автоматически придут на карточку "Мир", которой должна быть совершена путевка. Если в семье несколько детей, то возврат будет с каждой путевки.

По словам директора регионального департамента образования и науки Андрея Кочерова, пока в программу детского туристического кешбэка в Зауралье включились лагеря "Романтика" и "Весна", оздоровительный комплекс "Космос" в Кетовском районе и "Курорты Зауралья". После пятого числа планируют присоединиться военно-спортивный лагерь в Чумляке, лагеря "Космос" в Макушинском районе, "Салют", "Лесная Республика", "Янтарный", имени полка Красные Орлы, "Звездный", "Островского". Сейчас учредители решают последние организационные вопросы, дорабатывают возможность оплаты туров дистанционно.

Путевки со скидкой можно купить с 25 мая по 31 августа на период до 15 сентября. Те, кто купил раньше, с 15 июня могут подать заявление на сайте Госуслуг на возмещение затрат. В программе участвуют только стационарные государственные и коммерческие лагеря. Палаточные, городские или лагеря дневного пребывания - нет.

Условия программы, список организаций, а также перечень туроператоров и агрегаторов, которые продают путевки, можно посмотреть на сайте мирпутешествий.рф в разделе "Детские лагеря".