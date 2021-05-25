Мэр Нижневартовска сообщил об уходе с поста "из-за проверки"

Василий Тихонов, с осени 2016 года руководивший Нижневартовском, покидает пост. На своей странице в Instagram это решение мэр объяснил тем, что в отношении него "начата проверка по обстоятельствам, несовместимым со статусом главы города".

Глава города подчеркнул, что никаких нарушений за собой не признает, но поскольку претензии предъявлены серьезные, считает нужным досрочно оставить кресло мэра.

"Я всегда работал в команде и не могу позволить, чтобы факт проверки отбросил тень на всю команду. Кроме того, это не позволит сосредоточиться на своей работе", - отметил Василий Тихонов.

Губернатор Югры Наталья Комарова согласовала решение руководителя одного из крупнейших центров российской нефтяной промышленности. Команда администрации продолжает выполнять свои обязанности. "В соответствии с уставом глава будет избран депутатами городской думы нового созыва в октябре-ноябре", - уточнил Тихонов.

В администрации Нижневартовска уроженец Тамбова работал с 1999 года, а того почти двадцать лет отдал службе в органах внутренних дел. Имеет звание полковника, является заслуженным юристом Югры.