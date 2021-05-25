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25.05.2021 10:31
Рубрика: Власть

Мэр Нижневартовска сообщил об уходе с поста "из-за проверки"

Текст: Татьяна Воробьева

Василий Тихонов, с осени 2016 года руководивший Нижневартовском, покидает пост. На своей странице в Instagram это решение мэр объяснил тем, что в отношении него "начата проверка по обстоятельствам, несовместимым со статусом главы города".

Фото: Анастасия Котлярова / Официальный сайт Администрации Владивостока
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Глава города подчеркнул, что никаких нарушений за собой не признает, но поскольку претензии предъявлены серьезные, считает нужным досрочно оставить кресло мэра.

"Я всегда работал в команде и не могу позволить, чтобы факт проверки отбросил тень на всю команду. Кроме того, это не позволит сосредоточиться на своей работе", - отметил Василий Тихонов.

Губернатор Югры Наталья Комарова согласовала решение руководителя одного из крупнейших центров российской нефтяной промышленности. Команда администрации продолжает выполнять свои обязанности. "В соответствии с уставом глава будет избран депутатами городской думы нового созыва в октябре-ноябре", - уточнил Тихонов.

В администрации Нижневартовска уроженец Тамбова работал с 1999 года, а того почти двадцать лет отдал службе в органах внутренних дел. Имеет звание полковника, является заслуженным юристом Югры.

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