На Урале магазин выплатит 1,5 млн рублей за консервы с токсинами

Известная торговая сеть выплатит жительнице Алапаевска полтора миллиона рублей. После того, как женщина в 2017 году съела консервированные помидоры из этого магазина, она попала в больницу с тяжелым течением пищевого ботулизма. Восстановление после болезни продолжается до сих пор.

Это заболевание характеризуется поражением нервной системы, оно развивается в результате попадания в организм пищевых продуктов, воды или аэрозолей, содержащих ботулотоксин.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, муж пострадавшей в декабре 2017 года купил неочищенные томаты в собственном соку в сетевом продуктовом магазине, и женщина их съела. После этого ей стало плохо, ее отвезли в городскую больницу, потом в реанимацию, после она пробыла на стационарном лечении в инфекционном отделении больше месяца.

Согласно экспертному заключению регионального Роспотребнадзора, в томатах нашли возбудитель ботулизма типа А. Факт отравления Дарьи подтвердила судебно-медицинская экспертиза. Вред здоровью пациентки оценили как тяжкий.

Дарья пошла с иском в суд к сети и производителям злополучных помидоров с просьбой взыскать компенсацию морального вреда - пять миллионов рублей, расходы на лечение - 15 208 рублей, на приобретение предметов первой необходимости - 10 235 рублей. Женщина аргументировала заявление тем, что ответчики сбывали продукцию, не отвечающую требованиям безопасности потребителей.

Суд первой инстанции принял решение о частичном удовлетворении исковых требований. С ответчиков солидарно взыскали компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей и расходы на лечение 15 208 рублей. В удовлетворении остальной части требований было отказано.

Ответчики не согласились в решением и пошли в областной суд с апелляционной жалобой. Каждый из них считал, что вина за отравление покупательницы лежит не на нем.

- Рассмотрев материалы дела, судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции и о взыскании компенсации морального вреда и с самой суммой. Суд согласился, что компании не должны возмещать ущерб вместе, - говорится в сообщении.

Таким образом, так как продавцом некачественного товара является магазин, его и признали ответчиком по делу. В пользу покупательницы с супермаркета взыскан штраф за нарушение прав потребителя в размере 500 тысяч рублей, компенсация морального вреда - 1 миллиона рублей, расходы на лечение - 15 208 рублей. В итоге ООО должно выплатить женщине 1 515 208 рублей.