Насколько безопасно снимать наличные с чужих карт через QR-код

Совсем скоро появится возможность снять и перевести деньги денег через QR-код, не являясь при этом владельцем карты. Так можно будет перевести средства родственнику, другу или коллеге. Работать это будет с помощью мобильного приложения банка. "Это очередной шаг к уходу от наличных денег, - говорит директор Института финансов и права, профессор УрГЭУ Максим Марамыгин. - Но непонятно, как будет решаться вопрос безопасности".

Удобство технологии налицо: не будет больше необходимости давать, например, ребенку наличные, достаточно переслать QR-код на сотовый, и отпрыск сможет купить что-то необходимое.

По словам Марамыгина, расчеты через QR-код уже существуют два года и используются коммерческими структурами: это альтернатива расчетам по карточкам и обходится бизнесменам дешевле раз в пять. Для физических лиц услуга также, скорее всего, будет без взимания комиссии.

"Давайте проведем аналогию с расчетом через "быстрые платежи", в которых на сумму до 100 тысяч рублей в месяц комиссия не взимается. Если суммы небольшие (а мы говорим о каких-то бытовых операциях), то они явно будут меньше эти ста тысяч, следовательно, на них не будет начисляться комиссия", - рассуждает профессор.

Отказ от неличных денег, безусловно, многое упрощает и является для экономики плюсом. Единственное, что вызывает у эксперта сомнения на данном этапе - вопрос безопасности таких денежных операций.

"Любое техническое нововведение влечет за собой риски. Необходимо противодействовать злоумышленникам, желающим генерировать QR-код без ведома владельца карты", - отметил Марамыгин, добавив, что существует опасение, что услуга вообще не будет востребована. - "Жизнь показывает, что расчеты QR-кодом большой популярностью не пользуются, даже несмотря на то, что они гораздо дешевле".