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25.05.2021 15:20

Воды не напиться

Второй по величине город Зауралья оказался в центре коммунальных скандалов
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 114(8465)
С приходом жары в Шадринске образовался недостаток питьевой воды и появились горы мусора, который никто не вывозит. Жители ругают местные власти, чиновники, в свою очередь, в перебоях с водой винят горожан.

Как показали проверки, владельцы домов в частном секторе незаконно делают врезки в водопроводы и поливают грядки, хотя городская система водоснабжения не рассчитана на полив приусадебных участков. При этом оборотистые садоводы не платят за дополнительные кубометры. Так и создается искусственный дефицит воды.

Фото: REUTERS
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В ситуацию вмешалось правительство области. Заместитель губернатора Анатолий Воробьев заявил, что проблему водоснабжения второго по величине города Курганской области будут решать двумя путями: ограничением подачи воды, чтобы была возможность наполнить резервуары, и строительством новых объектов.

- По федеральной программе "Чистая вода" нацпроекта "Экология" в Шадринске в этом году планируется завершение строительства резервуаров, - пояснил вице-губернатор. - Это достаточно большой капиталоемкий объект общей стоимостью 342 миллиона рублей, который позволит полностью устранить дефицит воды.

Как ожидается, на новом объекте будет пять скважин, система современной водоочистки. А пока в самых обезвоженных районах города воду подают по графику, организован ее подвоз.

Второй коммунальный конфликт связан с ликвидацией стихийных свалок. Шадринск традиционно считался одним из самых чистых в регионе, поэтому мусорная тема стала для многих неожиданностью. Тем не менее в последнее время в городе нередко встречаются переполненные баки и грязь вокруг контейнеров. Административно-техническая инспекция уже завела на регионального оператора восемь административных дел. На заседании профильной комиссии гордумы представитель регоператора пыталась оправдать беспорядок тем, что в апреле шадринцы выбросили мусора в два раза больше, чем за этот же период годом ранее. Да и техника как назло не вовремя вышла из строя…

Сейчас, по данным компании, бытовые отходы вывозят три машины, заключен договор с субподрядчиком на привлечение еще четырех. Власти установили срок: к 1 июня весь Шадринск очистить от мусора.

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