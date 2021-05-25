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25.05.2021 15:36
Рубрика: Происшествия

Вместо отдыха - суд

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 114(8465)
С июля прошлого года по апрель нынешнего Тюменский районный суд обязал представителя федерального туроператора в Западной Сибири вернуть пяти жителям Тюмени деньги за неиспользованные путевки. Разрешившиеся в пользу истцов дела пополнили копилку историй, повторяющихся по всей стране, когда планы на отдых рухнули из-за пандемии.

Семья Паделиных, например, договор о поездке в Болгарию в июле 2020 года заключила еще в конце 2019-го. Цена путевки - чуть более 120 тысяч рублей. Рассчитались за нее двумя частями - при оформлении бумаг в декабре, а потом через пару месяцев. При этом клиенты остались должны еще 4,5 тысячи рублей. Во второй половине марта из-за угрозы распространения COVID-19 глава семьи решил отказаться от вояжа, о чем сообщил агенту. Но тот потребовал отдать остаток, так как свои обязательства по бронированию выполнил в полном объеме. С претензиями друг к другу обе стороны пришли в суд. Владимир Паделин просил взыскать с компании деньги за путевку, судебные расходы по оплате услуг представителя и штраф. Исковые требования Тюменский райсуд удовлетворил частично: семье должны вернуть деньги за неиспользованный тур и 4 тысячи рублей на судебного представителя.

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А вот другой случай. Летом 2020 года Потысаевы мечтали отдыхать в турецкой Аланье вместе с друзьями. На общую путевку двум семьям предстояло потратить 256 тысяч рублей. В январе они внесли половину суммы, а остаток обязались доплатить в апреле. Когда границы закрыли, тюменцы поспешили расторгнуть договор, рассчитывая вернуть деньги, но им отказали. И вновь несостоявшиеся туристы пошли добиваться правосудия, требуя вдобавок компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей, расходов на услуги представителя в суде в 20 тысяч рублей, а также неустойку за апрель в 131 тысячу рублей, а с мая по день фактического возврата денег - из расчета 7,6 тысячи рублей в день. Суд отписал им лишь потраченные на путевку средства и расходы на представителя.

Пяти тюменцам компания должна вернуть 1 миллион 144 тысячи рублей

Еще три подобных дела судьи рассмотрели в марте и апреле нынешнего года. Татьяна Лобинова потратила на поездку в Анталию 272 тысячи рублей. Суд обязал туроператора вернуть не только эту сумму, но и проценты за пользование чужими денежными средствами, причем они будут копиться до дня возврата. Кроме того, 10 тысяч рублей в виде оплаты услуг судебного представителя. Ксения Дашкевич рассчитывает получить от туроператора почти 208 тысяч рублей за путевку, 145 тысяч за неудовлетворение требований решить спор в досудебном порядке, 42 тысячи за убытки, 30 тысяч за неустойку и 10 тысяч за моральный вред. Светлана Тишканова взыскала с того же туроператора 163 тысячи рублей.

В общей сложности до 31 декабря 2021 года пяти тюменцам компания должна вернуть 1 миллион 144 тысячи рублей. И это не считая процентов.

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