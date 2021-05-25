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25.05.2021 09:47
Рубрика: Происшествия

Уралец привел на городской пляж медвежонка

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Организована проверка после инцидента на городском пляже Чебаркуля, куда местный житель привел выгуливать маленького медвежонка. Судя по видео, снятому очевидцами, животное произвело фурор среди детворы, сбежавшейся со всего пляжа, чтобы с ним поиграть, сообщили в понедельник в минэкологии Челябинской области.

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- К нам поступило видео от граждан, которые в выходные на одном из городских пляжей Чебаркуля запечатлели интересную картину - выгул молодого медвежонка. Мужчина привел его искупаться без всякой защиты и амуниции, когда пляж был полон детей, - сообщил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков. - Считаем выгул диких животных в общественных местах, тем более на пляжах, недопустимым. На записи видно, что дети активно играют с мишкой, и родители не пытаются их остановить. Не нужно забывать, что это дикое животное, и последствия могли быть трагичными.

Личность мужчины, который привел медвежонка уже установлена. Это местный житель, по одной из версий, нашедший двух медвежат в коробке на дороге. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, участковый опросил его об обстоятельствах инцидента и подготовил материалы об административном нарушении по статье 8.37 КоАП РФ "Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира". Они направлены в минэкологии региона для принятия процессуального решения.

Медвежонка собираются передать в руки зоозащитников.

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