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25.05.2021 15:25
Рубрика: Культура

Победа Зайца Пуса

Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 114(8465)
Новость из международных литературных кругов коснулась столицы Урала: екатеринбуржец Вадим Дубичев стал лауреатом первой степени Международного фестиваля детской литературы имени Агнии Барто. Его книга "Приключения Зайца Пуса" победила в номинации "Детская литература". Об уровне конкурса говорит перечень фамилий других победителей: среди них - самые известные современные детские писатели Дмитрий Емец, Андрей Усачев, Артур Гиваргизов. Но особенно интересно то, что автор бестселлера одновременно и первый заместитель руководителя аппарата губернатора Свердловской области, "государевой службе" отдал два десятка лет.
Тексты приходят к Вадиму Дубичеву сами - с готовым сюжетом, героями, диалогами. Фото: Татьяна Андреева/РГ Тексты приходят к Вадиму Дубичеву сами - с готовым сюжетом, героями, диалогами. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Тексты приходят к Вадиму Дубичеву сами - с готовым сюжетом, героями, диалогами. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Заяц Пус преподнес сюрприз, признается Вадим Рудольфович. Дело в том, что на фестиваль книгу представил кто-то из московской организации Союза писателей России, в которой состоит автор, о получении премии он узнал постфактум. Этот заяц вообще такой… самостоятельный. В далеком 1992 году в старой московской общаге Литературного института он вдруг явился студенту Дубичеву, тогда еще бездетному и от вышеупомянутой тематики далекому. Заяц оказался сладкоежкой и невежей, вечно попадал впросак и полагал, что все на свете его недостаточно обожают. Пришлось студенту пойти на поводу и записать зайцевы приключения. Так получилась книга, причем очень удачная, выдержавшая аж три переиздания, с иллюстрациями великолепных художников Сергея Айнутдинова, Александра Шабурова и Мирославы Вершининой. Откуда он взялся тогда, этот заяц?

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Не знаю, - отвечает Вадим Рудольфович. - Тексты всегда сами приходят ко мне - с готовым сюжетом, героями, диалогами, а мне остается только успеть это схватить и записать. Иногда сам удивляюсь: откуда, неужели это я пишу?

С тех пор таких сюжетов было много: романы (из наиболее любимых автором - "Рябиновая революция" и "Разбитый вдребезги звонок", опубликованные в журнале "Урал"), а также три учебника по политологии, книга "Родительный и дательный. Беседы с Павлом Крашенинниковым", в основе которой беседы с экс-министром юстиции России, председателем комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы России, и другие, но детских больше не было.

- Нет ли у вас в планах книги о политическом закулисье, ведь с такими знаниями о его героях и тайнах получится гарантированный бестселлер?

Книга удачная, выдержала аж три переиздания, с иллюстрациями великолепных художников

- Это рано. Все, что знаю, смогу озвучить сильно после выхода на пенсию. Надеюсь всех героев пережить, и уже тогда…

- А административный ресурс никогда не приходилось использовать в литературном творчестве?

- Административный ресурс в творчестве, как в любви, не мешает, но и не помогает. Главное чего мне недостает - это времени. Пишу урывками. И роман "Плотники по выходным", которым занят сейчас, займет год-два.

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