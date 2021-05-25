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25.05.2021 13:27
Рубрика: Общество

Уральские врачи удалили пациентке опухоль четвертой стадии и метастаз

Текст: Юлия Мякишева

В Свердловском онкодиспансере провели семичасовое лапароскопическое вмешательство. Абдоминальные хирурги через несколько маленьких вырезов ювелирно удалили опухоль сигмовидной кишки четвертой стадии и метастаз в правой доле печени.

Фото: Дмитрий Уженцев/ Пресс-служба ГБУЗ ТО Областная больница №3
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Как пояснили в медучреждении, если бы не лапароскопические стойки, то для открытой операции, которая бы прошла быстрее, пришлось делать полуметровый разрез на животе.

- Особенность операции в единовременном удалении основной опухоли и анатомической резекции метастаза в печени. Метастаз из органа был удален локально вместе с его одним сегментом, именно поэтому хирургическое вмешательство практически не повлияло на его функцию: печень со временем полностью восстановится, − пояснил руководитель Центра абдоминальной хирургии онкодиспансера Вадим Голоднов.

Уже в первые сутки после вмешательства пациентка свободно передвигалась, через неделю, по словам врачей, стала забывать, что перенесла радикальное хирургическое лечение.

Женщина полгода не обращала внимание на симптомы и надеялась, что все само пройдет. Но потом на колоноскопии (исследовании толстого кишечника при помощи специального оптического аппарата) оказалось, что нужно срочное вмешательство врачей.

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