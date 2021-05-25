Археологическая лаборатория Курганского госуниверситета (КГУ) приступила к работам на территории усадьбы купца Бакинова в историческом центре города на углу улиц Володарского-Куйбышева. Раньше весь этот переулок назывался Бакиновским.

Купец Иван Стефанович Бакинов прибыл в Курган в 50-х годах XIX века из Владимирской губернии. В феврале 1865 года приобрел усадьбу с деревянным домом на каменном фундаменте, с двумя флигелями и надворными службами. В комплекс зданий входили каретник, конюшня, торговая лавка со складами. В советские годы над домом появилась деревянная надстройка с квартирами. В семье купца было трое детей. Двое сыновей продолжили дело отца и в 1897 году организовали фирму "Торговый дом братьев Бакиновых".

В пресс-службе КГУ рассказали, что для археологов особый интерес представляет двор усадьбы: под верхним слоем есть еще несколько, которые должны хорошо сохраниться. Сейчас специалисты ведут подготовительные работы, освобождают территорию от балласта, после чего начнутся раскопки.

- Мы ищем фрагменты культурного слоя - все, что иллюстрирует быт, повседневное окружение людей того времени: керамику, фарфор, кости животных, орудия труда и так далее, - поясняет руководитель археологической лаборатории КГУ старший преподаватель Игорь Новиков.

По мнению ученых, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, быт российской провинции изучен недостаточно. Хотя зачастую сведения, полученные в столицах, распространяют на другие регионы. А там жили по-другому, утверждают историки: не лучше или хуже, а просто иначе. Как именно, станет известно после проведения раскопок. Затем ученые планируют сформировать единую картину культуры, быта, торговых связей Кургана XIX века.