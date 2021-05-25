В Нижнем Тагиле любителей шашлыков вычислят беспилотники

На территории Свердловской области действует особый противопожарный режим. В частности, запрещено разводить огонь. В Нижнем Тагиле решили обследовать территорию с помощью беспилотников, чтобы находить нарушителей.

Рейды проводят МЧС и Росгвардия, об этом сообщает отдел надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа.

- С высоты 500 метров аппараты обследовали село Шиловка, поселок Новоасбест и прилегающие территории: поля, лесные массивы, участки вырубки деревьев, берега водоёмов. Нарушений требований пожарной безопасности, связанных с применением открытого огня, не выявлено, - говорится в сообщении.

Инспекторы государственного пожарного надзора с начала опасного периода провели 62 рейда, к ответственности привлекли уже девяносто человек и одно должностное лицо.