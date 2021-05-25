В Турции в старом доме найдена реликвия загадочной цивилизации хеттов

Турецкие археологи идентифицировали древнюю надпись, случайно обнаруженную в 2020 году в косяке заброшенного частного дома. Это оказался иероглифический текст, созданный во времена таинственно исчезнувшей цивилизации хеттов.

Как сообщает Hurriyet Daily News, текст хеттской эпохи был обнаружен в деревне Караорен, провинция Конья. Археологи уже назвали его одной из самых значительных находок 2020 года.

Интересно, что артефакт был составной частью дверного проема ныне пустующего частного дома. Много лет никто не обращал на него внимания. И вот теперь ученые установили, что надпись на камне представляет собой лувийсий иероглифический текст хеттской эпохи.

Как пояснил Чигдем Манер из Университета Коч, в руки экспертов попала часть текста, датируемого периодом правления хеттского царя Тудхалия IV. Это означает, что надпись была создана около 3300 лет назад. Интересно, что имелась и вторая часть этой надписи.

Она использовалась в качестве порога того же дома, но, увы, была утеряна в 2015 году. Узнав об этом, Министерство культуры и туризма Турции объявило ее розыск. Недостающую часть артефакта ищут по всему миру, к поискам привлечен Интерпол. К сожалению, она все еще не найдена.

"Сохранилось совсем немного таких надписей, - говорит Чигдем Манер. - Этот хеттский лувийский иероглифический камень - необычная находка. Скорее всего, он относится к XIII веку до нашей эры, периоду Великого царя Тудхалия IV в эпоху Хеттской империи. Мы думаем, что он содержит важную информацию об исторической географии царства Хатти".

По его словам, благодаря таким надписям и выявляются неизвестные факты о хеттской эпохе. Кстати, о второй половине иероглифического текста археологи узнали из книги, написанной сельским учителем в 2011 году. Он упомянул, что таинственная надпись украшает порог заброшенного дома в деревне Караорен. Остается только гадать, кто именно ее похитил.

Ученым удалось найти владельца этого дома, который рассказал, что камень с текстом был найден 45 лет назад, когда они вместе с отцом строили дом и подыскивали строительный материал на каких-то местных руинах. Камень с гравировкой они раскололи на две части, потому что он был очень большим. Одну часть приспособили под порог, а вторую использовали, выкладывая дверной проем.

Только в декабре 2020 года сохранившаяся часть камня с иероглифами была демонтирована и снята с дверного проема заброшенного дома, причем для этого пришлось использовать подъемный кран. Сейчас артефакт находится в музее Конья Эрегли, он строго охраняется.

Добавим, что Хеттское царство, которое также называли Хатти, было могущественной древней державой в Малой Азии. Археологических свидетельств его существования сохранилось очень мало, равно как и его собственных письменных источников. Но об этой империи часто упоминают источники других древних государств.

Считается, что империя хеттов возникла около 1800 года до нашей эры и существовала примерно до 1180 года до нашей эры. Она была создана могущественным народом, об идентификационной принадлежности которого также много спорят.

Хеттскую империю от других государств древности отличало то, что она, по сути, и не была империей. Скорее, это было государство, выстроенное по конфедеративному принципу. Хетты покорили много земель, но их цари не требовали с покоренных народов непомерной дани и не лишали их суверенитета. Поверженные правители оставались у власти на своих землях, но подчинялись хеттскому царю. А самым верным вассалам разрешалось участвовать в принятии важных для всей империи решений.