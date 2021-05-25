Археологи раскопали подземную резиденцию древнегреческого бога

В Греции археологи завершили раскопки, стартовавшие в прошлом году в рамках проекта по сохранению знаменитого святилища бога Асклепия - Асклепиона в Эпидавре. В результате были найдены остатки еще более древнего святилища.

Как сообщает Greek Reporter, недавно прошедшие раскопки в Асклепионе в Эпидавре позволили предположить, что святилище на этом месте появилось раньше, чем считалось до сих пор.

Археологи раскопали остатки еще более старого здания. Оно располагалось недалеко от толоса - главного здания знаменитого святилища бога медицины Асклепия.

Частично раскопанное сооружение датировано примерно 600 годом до нашей эры. Это важная информация, так как до сих пор считалось, что строительство святилища началось около 550 года до нашей эры. Найденное здание было одноэтажным. Оно было украшено примитивной колоннадой.

В скальной породе под зданием было вырублено подземное помещение. Каменные стены этого подвала покрыты штукатуркой темно-красного цвета, а пол украшен мозаикой из гальки. Кстати, эта мозаика хорошо сохранилась. Более того, она уже признана одним из наиболее хорошо сохранившихся образцов этого редкого типа полов древности.

Ученые сразу же обратили внимание на "подвал". Дело в том, что подобное подземное помещение имеется и в толосе. Древние греки считали его "хтонической резиденцией" Асклепия. Но "офис" под толосом был построен лишь в четвертом веке до нашей эры.

Теперь исследователи предполагают, что изначально резиденция Асклепия располагалась под зданием, раскопанным в ходе прошедших работ. Это означает, что данное место стало святилищем и домом бога раньше, чем считалось до сих пор, следовательно, и культ поклонения Асклепию в Эпидавре родился намного раньше, чем известно из истории.

"Исследования говорят нам, что толос был чем-то вроде подземного дома Асклепия, где пациентов лечили инъекциями, - объяснил профессор Афинского университета Василис Лампринудакис, руководивший раскопками в Эпидавре. - Пациенту, который засыпал в этом особенном месте, должен был присниться бог Асклепий, который называл ему лекарство от его болезни. Вероятно, найденное здание имело функцию, аналогичную функции толоса, то есть его подвал служил резиденцией Асклепия".

Эпидавр - это древний город в Греции, расположенный в северо-восточной части полуострова Пелопоннес, примерно в 170 км от Афин. Асклепион в Эпидавре - это культовый религиозный и медицинский центр древности, один из самых знаменитых во все времена. Он включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.