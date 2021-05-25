Рижская дума рассмотрит инцидент с заменой флага Беларуси на ЧМ по хоккею

По инициативе фракции партии "Русский союз Латвии" на заседании Рижской думы будет рассмотрен инцидент с заменой государственного флага Беларуси на проходящем в Риге чемпионате мира по хоккею. Об этом представители фракции написали в Facebook.

Как отметили в партии, это бездумное действо лично организовали и участвовали в нем руководители из правительства Латвии и Рижской думы. "Правящие политики Латвии совершили провокационную акцию, нацеленную на подрыв не только отношений между странами, но и международного сотрудничества в области спорта. В Риге около гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где проживают участники и официальные делегации чемпионата мира по хоккею, официальный флаг Республики Беларусь заменен на бело-красно-белый флаг оппозиции, а вместо российского вывешен флаг Олимпийского комитета", - говорится в тексте "Русского союза Латвии".

В партии отметили также особый цинизм латвийских властей, которые сами регулярно нарушают права человека, "преследуют журналистов и активистов общественных организаций за их взгляды и убеждения". "Вместо того, чтобы самим исправить свое поведение, они лицемерно предлагают сделать это другим странам", - подчеркнули во фракции.

Вопрос об участии рижских властей в надругательстве над флагом Беларуси и подрыве принципов Олимпийского движения должен быть рассмотрен Рижской думой сегодня, 26 мая.