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25.05.2021 16:10
Рубрика: Общество

"Роскосмос" создаст "кнопки жизни" для поиска детей и пожилых

Текст: Наталия Ячменникова

"Роскосмос" намерен создать устройство, которое будет передавать через спутники данные о местоположении детей и пожилых в случае их пропажи, рассказал в "Сколково" исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко​​​.

Фото: Пресс-служба "Роскосмоса"/РИА Новости
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"Мы посмотрели, что на базе нашей перспективной группировки "Марафон", которую мы разрабатываем в рамках программы "Сфера", мы могли бы делать небольшие носимые устройства. Они похожи на антилавинный биппер, который вшивается в горнолыжные куртки. Они будут иметь батарейку, которую можно менять раз в несколько лет. Дальше эти устройства можно применять в жилетах, сумках, браслетах", - цитирует Блошенко РИА Новости.

Этот сервис назвали "Спутниковая кнопка жизни". Предлагается оснащать такими передатчиками детей во время походов и пожилых с деменцией. Устройство позволит с помощью спутников засечь последнюю точку, где находился человек перед пропажей.

Помимо аппаратов "Марафон", через которые будут передаваться данные, для определения местоположения датчика планируется использовать навигационные спутники ГЛОНАСС. Это уже не первый подобный проект. В 2010-х годах предприятия "Роскосмоса" предлагали реализовать аналогичный проект под названием "Социальный ГЛОНАСС".

Общество Космос Digital Технологии Правительство "Роскосмос"

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