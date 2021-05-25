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25.05.2021 05:15
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Кто отвечает за дезинфекцию лестничной клетки от COVID-19

Текст: Ирина Невинная
В редакцию "Российской газеты" обратились читатели с просьбой пояснить, имеет ли право управляющая компания требовать провести дезинфекцию внешней стороны двери и прилегающей лестничной клетки, если в квартире есть заболевший COVID-19. "РГ" получила ответ на этот вопрос от Роспотребнадзора.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

"К нам в квартиру пришел представитель управляющей компании и сообщил, что поскольку у нас в семье есть заболевший COVID-19, мы должны сделать дезинфекцию лестничной клетки. Так ли это?", - на этот вопрос мы попросили ответить специалистов Роспотребнадзора.

Фото: Михаил Фомичев/ ТАСС
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Приводим ответ ведомства.

"Информация о новых случаях заболеваний COVID-19 поступает из лечебных учреждений ежедневно, и главные государственные санитарные врачи административных округов (если речь идет о Москве) ежедневно дают предписания в адрес префектур о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Речь идет в том числе об организации дезинфекционных обработок в подъездах жилых домов, где зарегистрирован случай COVID-19. Такие обработки проводятся управляющей компанией или Московским городским центром дезинфекции (МГЦД).

Обработки в самих квартирах, если больной лечится амбулаторно (то есть остается дома), проводят жильцы.

Если больного госпитализируют (а также в случае его смерти), в квартире проводится заключительная дезинфекция - она выполняется силами МГЦД, причем бесплатно. При этом жильцы имеют право отказаться от проведения такой обработки силами МГЦД. Вместе с тем Управление Роспотребнадзора рекомендует в случае, когда нужна заключительная дезинфекция, согласиться на ее проведение - специалисты МГЦД делают это профессионально.

Для того чтобы убедиться, что к вам пришли не мошенники, необходимо перезвонить в вашу управляющую компанию, в управу района, руководству дезинфекционной организации (контакты на сайте ГУП МГЦД)".

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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