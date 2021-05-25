Россельхознадзор объявил о снижении цены на вакцину от COVID-19 для животных

Лаборант демонстрирует емкость с вакциной против COVID-19 для животных "Карнивак-Ков". Фото: Информационный портал "Ветеринария и жизнь"/ РИА Новости

Подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ) снизил цену на новую вакцину против коронавируса для животных "Карнивак-Ков", сообщили в ведомстве.

Вместо 588 рублей отпускная цена за две дозы вакцины (она двухфазная) будет составлять 500 рублей. При этом торговая наценка не должна превышать 30%.

"Снижение стоимости стало возможным за счет увеличения спроса, а соответственно, объемов производства вакцины", - пояснили в Россельхознадзоре.

Вакцина "Карнивак-Ков" - единственный зарегистрированный в мире профилактический препарат от COVID-19 для животных. Она была разработана ВНИИЗЖ без привлечения бюджетных средств. После прививки антитела к коронавирусу сохраняются в организме животных не менее шести месяцев. По данным Россельхознадзора, на сегодняшний день случаи COVID-19 у животных выявлены уже в 27 странах мира. В России пока зарегистрировано только два случая заражения.