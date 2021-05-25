Минобороны России сообщило о перелете на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии двух дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты такого типа прежде никогда там не преземлялись.

В военном ведомстве объяснили необходимость этой операции двумя причинами. Прежде всего экипажи "Туполевых" получат возможность освоить новые маршруты в незнакомом им регионе.

Напомним, что на Ближний Восток Ту-22М3 неоднократно летали для уничтожения хорошо укрепленных позиций, живой силы и техники международных террористов. Однако на постоянной основе дальние бомбардировщики в Сирии не использовались. Учитывая, что в Хмеймиме наша авиагруппа осела всерьез и надолго, решение усилить ее Ту-22М3 выглядит вполне резонным. Даже если такое усиление будет временным.

К тому же базирующимся в Сирии летчикам Дальней авиации России предстоит совершать рейды над акваторией Средиземного моря. Это подтвердили в Минобороны России. В этих водах уже несколько лет на ротационной основе находится оперативное соединение нашего Военно-морского флота. Сила, в общем-то, немалая - более десятка наших боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения. И они требуют авиационного прикрытия.

Между прочим, когда известие о перебазировании в Сирию пары Ту-22М3 только обнародовали, некоторые аналитики поспешили заявить, что теперь-то с осевшими в провинции Идлиб недобитыми террористами наверняка покончат.

Подобную позицию не разделяет зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он уверен, что для решения сирийских внутренних задач самолеты класса Ту-22М3 не нужны.

А вот использовать российскую авиабазу Хмеймим в качестве аэродрома подскока, то есть для промежуточной посадки, по мнению депутата, экипажи Ту-22М3 вполне могут.

Строго говоря, имеют право на жизнь обе версии. Бомбить террористов в Сирии наши "дальники" при необходимости продолжат. И взлетать на такие задачи они теперь могут с Хмеймима. Использование авиабазы в качестве аэродрома подскока тоже не исключается. Ведь, как уверяют в Минобороны России, в Хмеймиме завершена реконструкция второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой на аэродроме нового светосигнального и радиотехнического оборудования.

"Также увеличена длина взлетной полосы, что позволило расширить возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов", - подчеркнули в Минобороны России.

На долго ли Ту-22М3 прилетели в Сирию? "После выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря дальние бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования на территории РФ", - объяснили в нашем военном ведомстве.