Российские космонавты впервые в мире вынесут наружу МКС почву с микробами

По словам ученого, комплект из трех контейнеров с микроорганизмами в ближайшее время будет передан в РКК "Энергия"​​​. На станцию его доставит грузовой корабль "Прогресс" в конце июня. Если космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров во время осеннего выхода, который будет посвящен прокладке кабелей между модулями "Звезда" и "Наука", не успеют установить контейнеры снаружи станции, то эта работа будет отложена до следующего выхода по российской программе, намеченного на январь 2022 года.

В рамках эксперимента "Биориск" это уже третий комплект контейнеров с микроорганизмами, который выносится наружу МКС. В контейнерах, помимо семян растений, штаммов микроорганизмов на минеральных носителях и лишайников, впервые будет находиться почва для исследования устойчивости содержащихся в ней микроорганизмов к экстремальным факторам открытого космического пространства.

Эксперимент "Биориск" проводится на МКС уже не первый год. Ученых интересует получение новых данных, строго по-научному это звучит так: о возможных проявлениях (границах) фенотипической адаптации и генотипических изменений в бактериально-грибных ассоциациях, формирующих типовую микробиоту конструкционных материалов, используемых в космической технике. Задачи: размещение и экспонирование контейнеров "Биориск-МСН" вне герметичного отсека и комплектов "Биориск-КМ" и контейнеров "Биориск-МСВ" во внутреннем объеме служебного модуля МКС. Возврат планшетов "Биориск-КМ" проводится с периодичностью один раз в год, а контейнеров "Биориск-МСВ" и "Биориск-МСН" - раз в полгода.

"Принципиально новым объектом будет почва, которую никто никогда еще не экспонировал в открытом космосе. Почва является основным резервуаром микроорганизмов на Земле, и интересно, что происходит с этим микробным комплексом, когда он попадает в космос, какая его часть умирает, какая остается в живых", - поясняет ученый.

В контейнерах будут четыре вида почвы: пустынная, серая лесная, мерзлотная и чернозем. Контейнеры будут поочередно возвращаться космонавтами внутрь станции для последующего спуска на Землю через один, два и четыре года пребывания в открытом космосе.