Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS

Российские космонавты впервые в мире вынесут наружу МКС почву с микробами

25.05.2021 / 16:41
Российские контейнеры, содержащие почву с микроорганизмами, для изучения влияния на них экстремальных факторов открытого космоса впервые в мире вынесут на внешнюю поверхность Международной космической станции. Это произойдет осенью. Микробы пробудут в открытом космосе от одного года до четырех лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего научного сотрудника ИМБП РАН Сергей Харин.

По словам ученого, комплект из трех контейнеров с микроорганизмами в ближайшее время будет передан в РКК "Энергия"​​​. На станцию его доставит грузовой корабль "Прогресс" в конце июня. Если космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров во время осеннего выхода, который будет посвящен прокладке кабелей между модулями "Звезда" и "Наука", не успеют установить контейнеры снаружи станции, то эта работа будет отложена до следующего выхода по российской программе, намеченного на январь 2022 года.

Фото: RONALDO SCHEMIDT / AFP
Доставка людей на Луну с помощью "Ангары" обойдется в 400 млрд рублей

В рамках эксперимента "Биориск" это уже третий комплект контейнеров с микроорганизмами, который выносится наружу МКС. В контейнерах, помимо семян растений, штаммов микроорганизмов на минеральных носителях и лишайников, впервые будет находиться почва для исследования устойчивости содержащихся в ней микроорганизмов к экстремальным факторам открытого космического пространства.

Эксперимент "Биориск" проводится на МКС уже не первый год. Ученых интересует получение новых данных, строго по-научному это звучит так: о возможных проявлениях (границах) фенотипической адаптации и генотипических изменений в бактериально-грибных ассоциациях, формирующих типовую микробиоту конструкционных материалов, используемых в космической технике. Задачи: размещение и экспонирование контейнеров "Биориск-МСН" вне герметичного отсека и комплектов "Биориск-КМ" и контейнеров "Биориск-МСВ" во внутреннем объеме служебного модуля МКС. Возврат планшетов "Биориск-КМ" проводится с периодичностью один раз в год, а контейнеров "Биориск-МСВ" и "Биориск-МСН" - раз в полгода.

"Принципиально новым объектом будет почва, которую никто никогда еще не экспонировал в открытом космосе. Почва является основным резервуаром микроорганизмов на Земле, и интересно, что происходит с этим микробным комплексом, когда он попадает в космос, какая его часть умирает, какая остается в живых", - поясняет ученый.

В контейнерах будут четыре вида почвы: пустынная, серая лесная, мерзлотная и чернозем. Контейнеры будут поочередно возвращаться космонавтами внутрь станции для последующего спуска на Землю через один, два и четыре года пребывания в открытом космосе.

Поделиться
Фото: iStock

В России впервые спроектировали авиадвигатель полностью в 3D-формате

Фото: iStock

Лауреаты научной премии получат по миллиону рублей

Фото: Пресс-служба Роскосмоса/ РИА Новости
#космос

Российские космонавты проведут в открытом космосе почти семь часов

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
#Наука ПРО

ЦАГИ разрабатывает технологии обработки полетной информации