Российские сельхозбеспилотники поставят за рубеж

Российские системы автопилотирования для сельхозмашин будут работать в США, Канаде и странах Латинской Америки. Всего планируется поставить за рубеж тысячу таких систем.

Роботизированный помощник берет на себя управление сельхозмашиной и с помощью специального алгоритма отслеживает различные препятствия - камни, столбы линий электропередачи. Механизатор может сосредоточиться на контроле качества уборки и обработки урожая. Фантастическая сцена из фильма "Дело было в Пенькове", где оператор удаленно управляет беспилотными тракторами, стала реальностью. Разработка позволяет роботизировать управление сельхозтехникой на всех операциях: посевная, внесение удобрений, обработка почвы. В России, как рассказала президент Cognitive Technologies Ольга Ускова, в 2020 году системой были оборудованы более 350 комбайнов, которые обработали более 160 тыс. га площадей и собрали более 720 тыс. тонн урожая.

Сельское хозяйство оказалось одной из наиболее продвинутых отраслей - роботы и технологии искусственного интеллекта (ИИ) здесь используются особенно активно. По данным MarketsAndMarkets, объем рынка ИИ в агропроме сейчас составляет около 1 млрд долл. По прогнозам агентства, к 2026 году рынок может вырасти до 4 млрд долл.

Уже активно применяются роботы для сбора фруктов и стрижки овец. С помощью квадрокоптеров проверяют состояние полей, урожая, занимаются опрыскиванием, рассказала Алиса Конюховская, исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники.

ИИ влияет даже на качество продуктов, которые попадают к нам на стол - программно-аппаратные комплексы отсеивают плохие продукты при сортировке, поделился президент Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта Роман Васильев. Автоматизация уборки урожая также влияет на качество продукции. Система автопилотирования позволяет почти на четверть ускорить уборку урожая и на 8-13% уменьшить его потери.