Российские сельхозбеспилотники поставят за рубеж

Новости

В Швейцарии рассказали, почему рады выбору Женевы для саммита РФ и США 00:50
Полное лунное затмнение будет длиться чуть больше 14 минут 00:35
Фернандо Торрес объявил о возобновлении карьеры 00:23
В Мехико пустили тестовые поезда по ветке метро, где обрушился мост 00:16
УЕФА увеличил размер призовых для участников Лиги чемпионов 00:05
Архиепископ Афинский высказал сожаление о возникшем расколе в православии 25.05.2021
Зампред Центробанка сравнил МВФ с черепахой 25.05.2021
УЕФА возбудил дело в отношении "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны" 25.05.2021
Неизвестный открыл стрельбу на акции памяти Джорджа Флойда 25.05.2021
Мишустин в Минске примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ 25.05.2021
Во ВНИИ труда отметили тенденцию к снижению безработицы 25.05.2021
"Газпром" построит в Санкт-Петербурге 703-метровый небоскреб 25.05.2021
В Якутии вакцинация против COVID-19 будет массовой 25.05.2021
Россия и США обсудили предотвращение инцидентов в открытом море и в воздухе 25.05.2021
Росстат подвел итоги апреля по производству продуктов 25.05.2021
В Госдуме сообщили об осторожном оптимизме по поводу встречи Путина и Байдена 25.05.2021
Головин и Миранчук прибыли в расположение сборной России 25.05.2021
"Белавиа" прекращает полеты на Украину 25.05.2021
В Петербурге задержали главу Жилищного агентства Колпинского района 25.05.2021
Бастрыкин обсудил на совещании жилье для сирот и резонансные дела 25.05.2021
Facebook получил самый крупный в России штраф в 26 млн рублей 25.05.2021
Росстат восьмой месяц подряд отмечает снижение уровня безработицы 25.05.2021
В новостройках «старой» Москвы больше нет дешевых квартир 25.05.2021
Марафон фильма Федорченко "Последняя "Милая Болгария" состоится 29 мая 25.05.2021
Росстат в апреле зафиксировал рост промышленного производства на 7,2% 25.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
25.05.2021 22:30
Рубрика: Экономика

Трактор едет в США

Российские сельхозбеспилотники поставят за рубеж
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 113(8464)
Российские системы автопилотирования для сельхозмашин будут работать в США, Канаде и странах Латинской Америки. Всего планируется поставить за рубеж тысячу таких систем.
Сельское хозяйство — одна из наиболее продвинутых отраслей, объем рынка искусственного интеллекта здесь составляет около 1 млрд долл. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС Сельское хозяйство — одна из наиболее продвинутых отраслей, объем рынка искусственного интеллекта здесь составляет около 1 млрд долл. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Сельское хозяйство — одна из наиболее продвинутых отраслей, объем рынка искусственного интеллекта здесь составляет около 1 млрд долл. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Роботизированный помощник берет на себя управление сельхозмашиной и с помощью специального алгоритма отслеживает различные препятствия - камни, столбы линий электропередачи. Механизатор может сосредоточиться на контроле качества уборки и обработки урожая. Фантастическая сцена из фильма "Дело было в Пенькове", где оператор удаленно управляет беспилотными тракторами, стала реальностью. Разработка позволяет роботизировать управление сельхозтехникой на всех операциях: посевная, внесение удобрений, обработка почвы. В России, как рассказала президент Cognitive Technologies Ольга Ускова, в 2020 году системой были оборудованы более 350 комбайнов, которые обработали более 160 тыс. га площадей и собрали более 720 тыс. тонн урожая.

Фото: iStock
Минсельхоз: Россия сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы

Сельское хозяйство оказалось одной из наиболее продвинутых отраслей - роботы и технологии искусственного интеллекта (ИИ) здесь используются особенно активно. По данным MarketsAndMarkets, объем рынка ИИ в агропроме сейчас составляет около 1 млрд долл. По прогнозам агентства, к 2026 году рынок может вырасти до 4 млрд долл.

Уже активно применяются роботы для сбора фруктов и стрижки овец. С помощью квадрокоптеров проверяют состояние полей, урожая, занимаются опрыскиванием, рассказала Алиса Конюховская, исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники.

ИИ влияет даже на качество продуктов, которые попадают к нам на стол - программно-аппаратные комплексы отсеивают плохие продукты при сортировке, поделился президент Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта Роман Васильев. Автоматизация уборки урожая также влияет на качество продукции. Система автопилотирования позволяет почти на четверть ускорить уборку урожая и на 8-13% уменьшить его потери.

Экономика ВЭД Экономика АПК

Главное сегодня

Кремль: Саммит Путина и Байдена состоится в Женеве
Прививку от коронавируса включат в национальный календарь вакцинации
Опубликована расшифровка переговоров диспетчера с бортом Ryanair
Путин заявил об успешных испытаниях ЗРК С-500
В МЧС сообщили о ликвидации нефтяных пятен в море у Туапсе
Как улучшить свою кредитную историю и не стать жертвой мошенников
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов