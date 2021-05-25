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Российский режиссер позвал Кевина Спейси в свой фильм

Новости
    25.05.2021, 13:25
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Российский режиссер и сценарист Николай Лебедев ("Легенда №17", неремейк "Экипажа") рассказал, что предлагал голливудскому актеру Кевину Спейси сняться в своем фильме. Событие имело место три года назад.

Фото: kinopoisk.ru
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Как уточнил Лебедев, посотрудничать у них тогда не вышло. При этом название ленты Николай не стал оглашать. "Я его приглашал, подробности рассказывать не буду, но, к сожалению, сотрудничество не состоялось", - поведал режиссер в беседе с Газетой.ру.

Добавив, что предложение россиян к Спейси поступило в тот момент, "когда его уже обвинили в домогательствах".

Ранее сообщалось, что Спейси, заподозренный в череде гомосексуальных нападок, в том числе в направлении несовершеннолетних, возвращается в кино. "Оскаровский" лауреат сыграет в драме Франко Неро детектива, расследующего дело о предполагаемой педофилии.

На это Лебедев отметил, что он рад возвращению Спейси в профессию. И в будущем был бы не прочь всё-таки поработать с актером.

"Если когда-нибудь удастся поработать со Спейси, я буду только рад, вот только не знаю, будет ли рад он", - заключил постановщик, и рассмеялся.

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