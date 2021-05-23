Обвиненный в педофилии Спейси сыграет следователя по делу о педофилии

61-летний американский актер Кевин Спейси, карьеру которого пошатнули массовые обвинения в однополых домогательствах и изнасилованиях, в том числе - секс-терроре в направлении несовершеннолетних, возвращается в кино.

Как передает Yahoo!News, дважды лауреат премии "Оскар" получил главную роль в картине Ванессы Редгрейв и ее мужа Франко Неро "Человек, который привлек Бога" (L'uomo che disgnò Dio).

Как уточнил Неро в комментарии, он очень рад и горд вернуть Спейси на съемочную площадку.

Что примечательно, Кевин Спейси сыграет в ленте детектива, расследующего дело слепого художника, обвиненного в педофилии. Неро сыграет самого художника - способного на ощупь нарисовать портрет человека, лишь слушая его голос.

Подготовительные работы уже были проведены, и теперь команда фильма ждет дальнейшего прояснения ситуации с пандемией коронавируса - чтобы начать съемки.

Напомним, что ни одно из обвинений в адрес Спейси так и не было подтверждено твердыми фактами. Более того - ряд хулителей артиста в какой-то момент просто начали умирать, а те, что не умерли - отказываться от ранее данных показаний.