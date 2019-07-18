А осадочек остался: с Кевина Спейси сняли обвинения в домогательствах

Как говорят в таких случаях, а осадочек-то остался: грязная эпопея вокруг до недавнего времени популярного и востребованного голливудского актёра Кевина Спейси завершилась полной его победой: обвинения в сексуальных домогательствах к 18-летнему молодому человеку с актёра сняты, дело закрыто.

Как мы уже писали ранее, дело развалилось в связи с пропажей главной улики - телефона, предположительно содержавшего некие видеоматериалы и переписка, доказывавшие-де вину Спейси, обвинённого в том, что он трогал за интимные места юношу и зазывал его к себе домой с недвусмысленными намерениями.

Однако за две недели до суда после долгих разбирательств по делу молодой человек отозвал иск против Спейси и отказался давать показания о компрометирующих материалах, которые, как утверждается, были удалены.

В итоге, как и ожидалось, в связи с недоступностью свидетеля прокуратура приняла решение закрыть дело, сообщает CBS.

Напомним, выдвинутые на волне "вайнштейнгейта" два года назад в адрес Спейси обвинения вскоре обросли сопутствующими жалобами его коллег и родного брата, стремительно уничтожив карьеру успешного актёра. В частности, Ридли Скотт удалил из своего фильма "Все деньги мира" сцены с Кевином, пересняв их с участием Кристофера Пламмера, получившего в итоге номинацию на "Оскар". Картины же, где Спейси менять не стали, стали ставить антирекорды.

А авторы сериала "Карточный домик", где Спейси играл главную роль, политикана Фрэнка Андервуда, спешно объявили уже готовившийся шестой сезон финальным, "убив" персонажа ставшего вмиг опальным актёра. Что из этого получилось - читайте в нашем обзоре.

Кстати, актриса Робин Райт, ставшая после увольнения Спейси главным лицом "Карточного домика", за коллегу заступилась, призвав общественность воздержаться от скоропалительных выводов.

Сам Спейси с юмором отреагировал на произошедшее видеороликом, где предстал в образе "воскресшего" Андервуда.