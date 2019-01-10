Брат Кевина Спейси сравнил его с отцом-педофилом

На заслуженную голову 59-летнего "оскаровского" призера Кевина Спейси, от которой то отхлынет, то опять прильёт, свалилась новая шишка.

На этот раз ее бросил старший брат артиста Рэндалл Фоулер, "двойник Рода Стюарта". Сравнив "деятельность" Кевина с повадками их отца Томаса Фоулера - "садиста, нациста и антисемита".

Как передает TMZ, буквально через несколько часов после того, как Спейси все-таки явился в суд в Нантакете, Массачусетс, его брат погостил на подкасте The Drew and Mike, который записывается в Детройте, где заявил, что Кевин теперь определенно точно стал тем, кем был их отец - таким же "существом".

При этом Рэндалл напомнил, что отец растлевал и насиловал их обоих, когда братья еще были детьми.

Издание обратилось за комментариями к представителю Спейси, но тот не прореагировал.

Ранее сообщалось, что Спейси пригласили поработать в России.