СМИ: Кевина Спейси пригласили работать в Европу и Россию

Один из самых значимых актеров современности и "похороненный король" "Карточного домика" Кевин Спейси не только не планирует сдаваться под натиском агрессивных обвинителей, но собирается вернуться к работе.

Согласно сведениям портала PageSix, несломленному "Фрэнку Андервуду", обвиненному в сексуальных преступлениях, поступают предложения о работе, причем из Европы и даже из России.

Сам же он, как утверждается инсайдерами, готовиться возвратиться в американскую киноиндустрию через несколько лет.

Напомним, что недавно Спейси выпустил короткое видео, где выступил в образе своего беспринципного персонажа из вышеуказанного "Карточного домика".

Мнения по этому поводу сложились самые разные - звучали версии, что Андервуд обращается то ли к самому себе, то ли к Клэр, то ли даже к Спейси.

Впрочем, бытует мнение и иного рода: мол, на деле актер так посмеивается над публикой, которая не готова принять его слова на веру, но готова послушно верить тому, что уничтожает через СМИ его карьеру и репутацию.

Последнее подтверждается словами одного из его друзей, уверяющего, что Спейси - один из самых умных из известных ему людей, поэтому не исключено, что это своего рода медиа-бомба, которая призвана отвлечь внимание от чего-то другого.

Агент Спейси утверждает, что на данный момент - по вполне очевидным причинам - актер впал в депрессию, однако при этом продолжает демонстрировать удивительную силу духа. Например, он подшучивает над папарацци, которые постоянно дежурят около его дома, надевая кепку с надписью "Вышел на пенсию в 2017", предлагая им пиццу и заверяя, что прекрасно понимает: просто у них такая работа.

Напомним, что на прошедшем слушании Спейси отказался признать за собой вину в инкриминируемом ему домогательстве к 18-летнему юноше.