Спейси отказался признать вину и был задержан за превышение скорости

Американский актер Кевин Спейси оказался признать себя виновным в сексуальных домогательствах в отношении 18-летнего юноши. В том случае, если суд признает Спейси виновным, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

После слушаний актер уехал из суда и вскоре был задержан полицейскими за превышение скорости, сообщает Газета.ru со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что салоне машины Спейси также находился человек с ружьем.

Напомним, недавно актер вернулся к своему знаменитому образу - политика Фрэнка Андервуда, записав видеобращение и таким необычным образом прокомментировав свое отлучение от профессии и судебное преследование.