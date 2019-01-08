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Спейси отказался признать вину и был задержан за превышение скорости

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    08.01.2019, 16:14
Текст:   Козьма Лоханкин

Американский актер Кевин Спейси оказался признать себя виновным в сексуальных домогательствах в отношении 18-летнего юноши. В том случае, если суд признает Спейси виновным, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Фото: youtube.com/ Mihael Orehovec
Трейлер: Мел Гибсон и Шон Пенн в драме "Профессор и безумец"

После слушаний актер уехал из суда и вскоре был задержан полицейскими за превышение скорости, сообщает Газета.ru со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что салоне машины Спейси также находился человек с ружьем.

Напомним, недавно актер вернулся к своему знаменитому образу - политика Фрэнка Андервуда, записав видеобращение и таким необычным образом прокомментировав свое отлучение от профессии и судебное преследование.

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