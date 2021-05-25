Российской вакциной от COVID-19 для животных заинтересовались в Европе

Польша может стать первой европейской страной, куда начнутся поставки российской вакцины от COVID-19 для животных "Карнивак-Ков". Заинтересованность в импорте нашей вакцины представители Польши высказали на переговорах с Россельхознадзором 24 мая, сообщили в ведомстве.

Так, председатель правления Союза польской меховой промышленности Вуйчек Щепан рассказал, что Польша является одним из крупнейших мировых производителей мехов в мире. Сейчас в звероводческих хозяйствах страны содержится около 6 млн норок, общее поголовье пушных животных через год будет составлять 11 млн. Чтобы защитить поголовье от COVID-19, польский бизнес готов "оказать максимальное содействие для ее оперативной регистрации". Соответствующее обращение польские предприниматели намерены направить министру сельского хозяйства и развитию села Польши в ближайшее время. Представители Польши также готовы провести диагностику пушных животных в зверохозяйствах страны с помощью разработанных год назад учеными Россельхознадзора диагностических наборов для выявления возбудителя COVID-19.

Авторы и производители "Карнивак-Ков" - Федеральный центр охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ) - сообщили, что готовы начать процедуру регистрации вакцины в Польше и ее поставки в страну.

При этом Польша может стать не только первой европейской страной, использующей российский препарат, но и "воротами" для продвижения вакцины на единый рынок Евросоюза, уверены участники совещания.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что интерес к приобретению вакцины от COVID-19 для животных высказывали представители других европейских стран - Греции, Польши и Австрии, а также США, Канады и Сингапура. Напомним, в конце прошлого года случаи массового заражения коронавирусом были зафиксированы в Дании на норковых фермах. Из-за этого были убиты около 15,4 млн этих животных.

Вакцина "Карнивак-Ков" - единственный зарегистрированный в мире профилактический препарат от COVID-19 для животных. Она была разработана ВНИИЗЖ без привлечения бюджетных средств. После прививки антитела к коронавирусу сохраняются в организме животных не менее шести месяцев. По данным Россельхознадзора, на сегодняшний день случаи COVID-19 у животных выявлены уже в 27 странах мира. В России пока зарегистрировано только два случая заражения.