Росстат подвел итоги апреля по производству продуктов

В апреле производство белого сахара в России выросло на 41,1% по сравнению с прошлым годом - до 132,58 тысячи тонн, сообщили в Росстате. Также выросло производство хлебобулочных изделий - на 0,5% по сравнению с апрелем прошлого года и стало выше показателей марта 2021 года на 3,1%. Производство мяса с января по апрель увеличилось на 1,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Выросли показатели по пиву и сигаретам.

В целом продуктов питания в России в апреле этого года произвели на 4,9% больше, чем по данным за этот же месяц 2020 года, а с начала года рост составил 0,8%. Однако по многим категориям в апреле отмечено снижение.

Так, нерафинированного подсолнечного масла произвели на 19,9% меньше, чем в апреле прошлого года, а по сравнению с прошлым месяцем показатели упали на 18%. Шоколада и кондитерских изделий выпустили на 13,3% больше, чем в апреле 2020 года, но по сравнению с мартом текущего года отмечено снижение на 3,5%.

Ощутимо за год упало производство муки - в апреле выпуск снизился на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, при этом месяцем ранее показатель был выше на 7%.

Производство молока по сравнению с апрелем прошлого года выросло, но упало на 4,3% к марту 2021-го. Сливочного масла и сметаны сейчас производится меньше, чем в прошлом году, а выпуск творога и сыров увеличился.

Как говорится в материалах Росстата, снизились и показатели производства гречки. В апреле было выпущено 31,76 тысячи тонн, что на 46,9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Производство макаронных изделий за год упало на 22,6%.