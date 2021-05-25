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25.05.2021 19:01
Рубрика: Экономика

Росстат в апреле зафиксировал рост промышленного производства на 7,2%

Текст: Сергей Тихонов

В апреле 2021 года промышленное производство выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,2%. За 4 месяца 2021 года рост составил 1,1% к январю-апрелю 2020 года, об свидетельствуют последние данные Росстата.

Рост объемов производства к апрелю 2020 года показали обрабатывающие отрасли - на 14,2%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение - на 6,2%, а также отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений - на 25,9%. Высокие темпы роста в этих отраслях частично объясняются тем, что в апреле 2020 года ряд предприятий ограничили производство, в связи с начавшейся пандемией.

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При этом даже в сравнении с допандемийным периодом, рост промышленного производства к апрелю 2019 года составил 2,2%. Обрабатывающие производства увеличили объемы производства на 5,4%, энергетический сектор - на 4,5%. Индекс производства в сырьевом секторе снизился на 2,9%.

По сравнению с апрелем 2020 года снижение объемов в сырьевом секторе составило 1,8%. Нефте- газодобыча снизилась на 5,7%. Это связано с выполнением обязательств по ограничению объемов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и профилактическими ремонтными работами на инфраструктурных объектах нефтегазовой отрасли. Добыча металлических руд сократилась на 0,2%. При этом добыча угля увеличилась на 8,4%.

Росстат отмечает, что динамика промышленного производства в апреле согласуется с данными о деловой активности в России. В апреле индекс предпринимательской уверенности вырос по сравнению с предыдущим месяцем в обрабатывающих отраслях, достигнув нулевого уровня (в феврале 2021 года - минус 1,0%, в марте - минус 0,3%). Также в апреле улучшились и оценки текущего спроса на продукцию предприятий в обрабатывающих отраслях. В сырьевом секторе индекс предпринимательской уверенности снизился с минус 0,7% в марте 2021 года до минус 1,3% в апреле, а спрос сохраняется на одном уровне в течение последних нескольких месяцев.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минэкономразвития Росстат

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