Росстат восьмой месяц подряд отмечает снижение уровня безработицы

По оценке Росстата, безработными в России в апреле считались 3,9 млн человек, или 5,2% рабочей силы. В марте безработными были 4,1 млн человек - 5,4%, в феврале 4,2 млн человек - 5,7% рабочей силы.

Уровень безработицы снижается восемь месяцев подряд. В августе прошлого года она достигла максимального уровня с 2012 года (6,4%, или 4,8 млн человек). В апреле 2020 года уровень безработицы составлял 5,8%.

Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин в апреле 2021 года составила 48,4%, городских жителей - 67,2%, молодежи от 15 до 25 лет - 17,4%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности - 22,7%.

Уровень безработицы среди сельских жителей - 7,5% превышает показатель безработицы среди городских жителей - 4,5%. Уровень безработицы у мужчин и женщин совпадает - 5,2%.