Русист из Мексики: Темы нам подбрасывал оживленный проспект за окном

Новости

Российские космонавты впервые в мире вынесут наружу МКС почву с микробами 16:41
Путин получил послание Си Цзиньпина 16:40
Спецвыпуск сериала "Друзья" официально выйдет в России 16:38
Собянин рассказал о внедрении технологии 5G в метро Москвы 16:37
"Роскосмос" создаст "кнопки жизни" для поиска детей и пожилых 16:10
"Черные риэлторы" из Забайкалья похитили квартиры на 15 млн рублей 15:56
В Петербурге опровергли слухи о дефиците коек для пациентов с COVID-19 15:50
Площадь разлива нефти в Туапсе превысила миллион квадратных метров 15:38
Пожар в центре Москвы ликвидировали с помощью вертолетов 15:37
Путин рассказал об укреплении потенциала ядерной триады 15:36
Лукашенко встретится с парламентариями 26 мая 15:31
Осужденные устроили пикник в колонии под Ярославлем 15:25
В Австрии подсчитали потери от пандемии до 2024 года 15:18
Из больницы в Казани выписали шесть учеников гимназии №175 14:53
Новак: Россия готова к поставкам "Спутник V" в Саудовскую Аравию 14:40
Верховный суд сообщил о снижении тюремного населения 14:36
Онлайн-голосование на выборах в сентябре пройдет в 7 регионах РФ 14:31
У сериала "Сёгун" с Ричардом Чемберленом и Тосиро Мифунэ будет ремейк 14:30
В центре Москвы произошел крупный пожар 14:23
ЦАГИ представил исследования в области вертолетного такси 14:00
Памфилова напомнила о важности прививки от коронавируса 13:53
"Вашингтон" не отпустил Самсонова в сборную России 13:52
Песков выразил сожаление из-за введения ЕС запрета полетов над Беларусью 13:47
ФНС готовит проект полностью безбумажного документооборота 13:40
Собянин рассказал о дискуссии вокруг программы реновации в Москве 13:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
25.05.2021 16:05
Рубрика: Общество

Русист из Мексики: Темы нам подбрасывал оживленный проспект за окном

Текст: Елена Кухтенкова
В своем эссе "Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс" на XXI Международный Пушкинский конкурс "РГ" русист из Мехико Яна Мартынова сообщает, что интерес к русскому языку у испаноязычных школьников неожиданно помогли подогреть новые условия обучения. Сидя дома, они с интересом наблюдали за домашними животными, которые периодически возникали на экранах монитора учителя или друзей, и с мексиканским юмором рассказывали о них. Потом "в ход пошли" бесчисленные родственники. Кроме того, ребята делились увиденным за окном.

По мнению русиста, став "невидимками" онлайн, ребята освободились от удушающего напряжения и страха сказать что-нибудь не то. Возможно, расстояние было просто необходимо, чтобы произошло "чудо". Так, для мексиканских школьников "удаленка" превратилась в "приближенку". А трудности, с которыми пришлось столкнуться, стали шансом для развития.

Фото: iStock
Русист с Кипра: В домашней одежде мы стали друг другу ближе и понятнее

И главной помехой для онлайн-уроков была… мусорная машина. "Огромный мусорный грузовик айсбергом плыл по проспекту, а чумазый паренек лет четырнадцати задорно размахивал небольшим колоколом. Горожане оповещались, что пришло время выносить мусор. Я никак не могла взять в толк, почему происходит это чудовищное пересечение двух абсолютно несочетающихся вещей: моего урока и этого мусорного шествия", - рассказывает педагог.

Но чат забит сообщениями, которые так полезны для языковых тренировок: "А у меня тоже мусор едет", "А в России есть такая машина?"… И вот учитель и ее подопечные с интересом беседуют о том, как в Мексике собирают мусор и как это происходит в России.

И "оконных" тем для разговоров хоть отбавляй. За тележкой, голося от всей души, последовал продавец горячих куриных ножек, щедро сдобренных лимоном и перчиком чили. Потом явился старьевщик на кряхтящем грузовичке, сотрясая стены домов аудиозаписью гнусавого женского голоса: "Матрасы! Плиты! Холодильники!...". Потом, смешно похрюкивая, прошел продавец сдобных сахарных свинок. Ну кто бы обратил внимание на эти подробности жизни улицы, если бы не удаленка? И сколько усилий понадобилось, если бы дети стали заучивать списки мало понятных вне ситуации слов?

Пушкинский конкурс Общество Образование

Главное сегодня

Путин заявил об успешных испытаниях ЗРК С-500
Мировой суд оштрафовал Google на 4 миллиона рублей
Онлайн-голосование на выборах в сентябре пройдет в 7 регионах РФ
ИИХФ сохранит флаг Беларуси на всех объектах чемпионата мира
Грузия откроет сухопутные границы 1 июня
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня