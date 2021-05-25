Русист из Мексики: Темы нам подбрасывал оживленный проспект за окном

В своем эссе "Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс" на XXI Международный Пушкинский конкурс "РГ" русист из Мехико Яна Мартынова сообщает, что интерес к русскому языку у испаноязычных школьников неожиданно помогли подогреть новые условия обучения. Сидя дома, они с интересом наблюдали за домашними животными, которые периодически возникали на экранах монитора учителя или друзей, и с мексиканским юмором рассказывали о них. Потом "в ход пошли" бесчисленные родственники. Кроме того, ребята делились увиденным за окном.

По мнению русиста, став "невидимками" онлайн, ребята освободились от удушающего напряжения и страха сказать что-нибудь не то. Возможно, расстояние было просто необходимо, чтобы произошло "чудо". Так, для мексиканских школьников "удаленка" превратилась в "приближенку". А трудности, с которыми пришлось столкнуться, стали шансом для развития.

И главной помехой для онлайн-уроков была… мусорная машина. "Огромный мусорный грузовик айсбергом плыл по проспекту, а чумазый паренек лет четырнадцати задорно размахивал небольшим колоколом. Горожане оповещались, что пришло время выносить мусор. Я никак не могла взять в толк, почему происходит это чудовищное пересечение двух абсолютно несочетающихся вещей: моего урока и этого мусорного шествия", - рассказывает педагог.

Но чат забит сообщениями, которые так полезны для языковых тренировок: "А у меня тоже мусор едет", "А в России есть такая машина?"… И вот учитель и ее подопечные с интересом беседуют о том, как в Мексике собирают мусор и как это происходит в России.

И "оконных" тем для разговоров хоть отбавляй. За тележкой, голося от всей души, последовал продавец горячих куриных ножек, щедро сдобренных лимоном и перчиком чили. Потом явился старьевщик на кряхтящем грузовичке, сотрясая стены домов аудиозаписью гнусавого женского голоса: "Матрасы! Плиты! Холодильники!...". Потом, смешно похрюкивая, прошел продавец сдобных сахарных свинок. Ну кто бы обратил внимание на эти подробности жизни улицы, если бы не удаленка? И сколько усилий понадобилось, если бы дети стали заучивать списки мало понятных вне ситуации слов?