Русское географическое общество представит интерактивную экспозицию для участников форума "Путешествуй!"

В рамках экспозиционной зоны первого Российского туристического форума "Путешествуй!" Русское географическое общество (РГО) представит выставку "В поисках нового. Путешествия с Русским географическим обществом", посвященную туризму и путешествиям по России, а также VR-кинотеатр, где гости и участники форума смогут увидеть фильм "Россия. Виртуальное путешествие".

На выставке "В поисках нового. Путешествия с Русским географическим обществом" будут представлены работы российских фотографов, участников ежегодного конкурса "Самая красивая страна". В рамках экспозиции посетители смогут поближе познакомиться с живописными местами нашей страны, увидят Саянские горы в Красноярском крае, плато Маньпупунёр в Республике Коми, озеро Аккем в Республике Алтай, Псковский Кром. Конкурс проводится Русским географическим обществом с 2015 года, за семь лет фотографы загрузили на сайт photo.rgo.ru более 570 тысяч снимков.

Фильм "Россия. Виртуальное путешествие", который будет демонстрироваться в VR-кинотеатре, снят по технологии сферического видео с углом обзора 360 градусов, что создает эффект присутствия - зрители могут, например, увидеть туман под ногами или цветки лотоса, которые выглядят так натурально, что хочется их потрогать.

Съемочная группа РГО три месяца ездила по стране в поисках самых красивых кадров для картины. Создатели фильма побывали на Баренцевом море, плато Путорана, Красной Поляне, в дельте Волги, Крыму, на Байкале, Японском море и Камчатке. Добывать уникальные кадры документалистам помогали альпинисты, летчики, метеорологи и аквалангисты. В итоге в фильм вошли такие кадры, как гнездование кайр на Кольском полуострове, образование облаков на горе Ай-Петри, пение серых китов на Камчатке и многое-многое другое.

Первый Российский туристический форум "Путешествуй!" состоится 11-13 июня в Москве (ВДНХ, павильон №55). Мероприятие проводится с целью раскрыть туристический потенциал страны, презентовать национальные брендовые маршруты и новые форматы отдыха, которые получили мощный импульс к развитию за прошедший год.

В рамках форума будут представлены успешные проекты в области караванинга, кемпинга, глэмпинга, автотуризма, экопоходов, а также гастрономические туры в регионы России, возможности образовательного и медицинского туризма. Организатор форума - Фонд Росконгресс, соорганизаторами выступают Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и ВДНХ. Мероприятие состоится при поддержке Русского географического общества.

Участие в мероприятии - бесплатное. Необходима регистрация на официальном сайте форума: rustravelforum.com.

Официальные социальные сети Российского туристического форума "Путешествуй!":

instagram.com/puteshestvui.forum

vk.com/puteshestvui.forum

facebook.com/puteshestvui.forum