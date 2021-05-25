Samsung представила новую линейку интерьерных телевизоров в России

Samsung представила в России новое поколение интерьерных телевизоров The Frame. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Новинки представлены моделями 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов. Все телевизоры линейки получили разрешение 4К и повышенную яркость (до 600 нит) и при этом стали на 46% тоньше, чем модели предыдущего поколения - толщина новинок составляет 24,9 мм.

Отличительной особенностью линейки является режим "Картина" - телевизор выводит на экран выбранную пользователем фотографию, а датчик определяет уровень освещенности и автоматически адаптирует яркость. Кроме фотографии можно поставить изображения классической и современной живописи, всего доступно более 1400 мировых шедевров.

Цена на модели The Frame начинается от 89 990 рублей за диагональ 43 дюйма. Устройства можно приобрести на официальном сайте компании или ее партнеров.